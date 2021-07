A Udine arriva Levante: serata in castello con il tour “Dall’alba al tramonto live”

UDINE – Levante, cantautrice e scrittrice siciliana amatissima dal pubblico, considerata fra le poche artiste nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop, sarà in concerto al Castello di Udine martedì 27 luglio per l’unica tappa regionale del suo “Dall’alba al tramonto live”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inseriti nel calendario di UdinEstate, saranno ancora disponibili alla biglietteria del concerto dalle 19.30, porte aperte dalle 20 e inizio concerto in programma alle 21.30. Si ricorda che per accedere ai concerti in Castello l’ingresso può avvenire solo ed esclusivamente dalla rampa di Piazza Libertà. Tutte le info su www.azalea.it .

Due nuove produzioni artistiche per la cantautrice Levante, entrambe ruotano intorno ai grandi temi della fine e dell’Inizio. È uscito venerdì 21 maggio il nuovo brano “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza. “Come il giorno e la notte, anche molte relazioni umane si fondano su una polarità che si rivela solo apparente. – ha commentato Levante – Il tema è il timore della fine e la confidenza con l’inizio, per ritrovarsi nella tenera sentenza che quei due opposti sono due volti dello stesso momento.” Levante ritorna quindi con un nuovo progetto dopo “Vertigine”, colonna sonora della serie tv “Baby”, la hit radiofonica “Sirene” e il successo di “Tikibombom” certificata oro per le vendite. Anche il suo ultimo album “Magmamemoria” ha raggiunto la certificazione oro per le vendite.

Claudia Lagona è Levante, cantautrice e scrittrice siciliana. Nel 2014 registra “Manuale distruzione”, il suo primo disco, che esordisce nella top ten degli album più venduti in Italia. Il secondo lavoro è “Abbi cura di te”, da cui vengono estratti, oltre al brano omonimo, i singoli “Ciao per sempre”, “Finché morte non ci separi” e “Le lacrime non macchiano”. A giugno del 2015 Claudia dà il via all’Abbi Cura Di Te Tour che comincia al Miami Festival di Milano. La tournée la porta in quasi trenta città italiane. Nel 2017 esce il singolo “Non me ne frega niente”, che anticipa l’album di inediti “Nel caos di stanze stupefacenti”. All’interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato “Pezzo di me”. Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta al concerto del 1° Maggio, viene reso noto che Levante sarà una dei quattro giudici dell’undicesima edizione italiana di X Factor. Partecipa ben figurando Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Tikibombom”.