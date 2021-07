A Buttrio va in scena l’evento “Le vigne in festa”

BUTTRIO – Esperienze indimenticabili all’aria aperta. Questo è il sogno di tutti dopo i mesi passati in lockdown. Martedì 20 luglio alle 19 torna “Le Vigne in Festa”, l’evento esclusivo con cena tra i filari del vigneto K2 di Buttrio in via Elio Morpurgo 29, per godersi il tramonto con i piatti del Ristorante Scacciapensieri e il DJ Set di Cubo eventi fino alle 24.

I protagonisti della serata, che da 4 anni consecutivi attira centinaia di appassionati anche da fuori regione, saranno i vini di Marina Danieli. “Con questa edizione torniamo al format originale dell’evento, con sedute a tavola tra i filari per godersi al meglio la bellezza dello stare insieme all’aria aperta”, spiegano gli organizzatori. Il vigneto in cui si svolgerà l’evento è stato protagonista nei mesi passati di un ambizioso progetto di Crowd Founding mondiale per salvare le piante di Pinot Grigio del 1973.

L’evento ha posti limitati. I biglietti sono acquistabili online oppure, per info e prenotazioni chiamare lo 0432 674421, oppure scrivere su WhatsApp al 335 5750030. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato al 22 luglio, sempre dalle ore 19.00.