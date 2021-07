Italia campione d’Europa: grande festa anche a Udine

UDINE – E’ stata una notte di festa a Udine come in altre città italiane per la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini al campionati Europei. Al termine della finale contro l’Inghilterra, superata ai rigori grazie a Gigio Donnarumma, centinaia di persone con il Tricolore tra le mani e indossando la maglia Azzurra si sono riversati per le strade facendo festa.

Non sono mancati i caroselli con le auto lungo tutto il centro, con il clou della festa che c’è stata tra piazza Primo Maggio e l’imbocco di via Manin. Grande la gioia dei tifosi, che oltre alle bandiere hanno scandito i festeggiamenti con fumogeni e trombe da stadio.

Una serata molto positiva anche per bar e ristoranti, che un po’ ovunque, dal centro alla periferia, hanno registrato il tutto esaurito.