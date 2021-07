Festa per i patroni di Udine: il sindaco Fontanini lancia l’appello alla vaccinazione

UDINE – “In un momento difficile come questo a causa della pandemia, dobbiamo avere fiducia nella scienza e nelle vaccinazioni. Dico ai friulani e agli udinesi, vacciniamoci tutti non abbiamo paura, solo così possiamo uscire dalla schiavitù prodotta dal coronavirus”. A dirlo è stato il sindaco Pietro Fontanini al termine delle celebrazioni per i santi patroni della città, Ermacora e Fortunato. “L’auspicio che faccio in questa giornata di festa è di guardare con fiducia al futuro, alla nostra città, affidandoci a quello che la scienza ci dice. Andate a vaccinarci. Purtroppo le statistiche ci dicono che questa regione è agli ultimi posti ancora, perché ci sono delle persone che non hanno compreso l’importanza della vaccinazione per superare la pandemia”, chiude Fontanini.