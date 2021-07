Streeat® Food Truck Festival a Udine per un week-end con protagonista il cibo da strada

UDINE – Streeat® Food Truck Festival, il primo festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i food truck, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in piazza Primo Maggio a Udine. I truck coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per l’ottava edizione dell’evento, da venerdì 9 a lunedì 12 luglio, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. L’ingresso al festival è libero e aperto a tutti, info e orari su www.azalea.it

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, Streeat® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi oltre decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. I food truck di Streeat sono attentamente selezionati con rigidi parametri secondo cui i concetti di Gourmet, Design e On the Road convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili. Le proposte culinarie dei food truck, provenienti da tutta la penisola, sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia. L’esperienza gastronomica di Streeat risulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti. Ma veniamo alle star dell’evento, i food truck, con la lista dei partecipanti: BBH Smoke House, Taverna Greca, Scottadito, Porkettiamo, The Club Sandwich, BBQ Valdichiana, TPOH, Mr Bombetta, Migliori Olive Ascolane, Marchese On Wheels, Porcobrado, Le Zero Grano per Tutti, Chicco Pezzini panini col polpo.

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare anche a Udine: olive ascolane Dop (Marche), bombette pugliesi (Puglia), arrosticini di pecora (Abruzzo), hamburger di Chianina (Toscana), cinta senese (toscana), cannoli siciliani riempiti al momento (Sicilia), pulled pork e spare ribs (Stati Uniti), pita gyros, souvlaki, dolmades, tzatziki (Grecia) e molto altro ancora.