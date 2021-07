Rogo a Fagagna: in fiamme la ferramenta Goi

FAGAGNA – Un vasto incendio sviluppatosi nella mattinata di lunedì 5 luglio sta interessando un capannone di via dei Fabrizi a Fagagna. Si tratta della sede della ferramenta Goi.

Sul posto ci sono tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine e altre ne stanno arrivando dalla provincia di Pordenone.

La colonna di fumo, alta e densa, è visibile non solo da Udine ma anche da Porcia e da molti altri comuni vicini. Per ora non si conoscono le cause dell’incendio.