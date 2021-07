Carburanti: confermati gli sconti anche per il mese di luglio

FVG – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Energia Fabio Scoccimarro, ha deliberato di confermare per un mese (dal primo luglio al 31 luglio 2021) l’entità dello sconto carburanti praticato alla pompa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Nel dettaglio, per i residenti nella Zona 1 lo sconto ammonta a 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi al litro per il gasolio; nella Zona 2 lo sconto è pari a 14 centesimi al litro per la benzina e a 9 centesimi al litro per il gasolio.

Scoccimarro ha ribadito “la volontà della Regione di confermare l’agevolazione per tutto l’anno corrente attraverso lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro che saranno inseriti nel prossimo assestamento di bilancio portando l’ammontare complessivo a 40 milioni di euro per il 2021”.