Terra Sospesa: ritorna il magico appuntamento musicale dei sabati estivi sulla Rocca

MONFALCONE – La Rocca, i colori del Carso, la vista sul golfo di Trieste, le navi da crociera più grandi del mondo che vedi in costruzione on-stage, le foci dell’Isonzo, la panoramica dell’intera Bisiacaria e – sopra tutto – la musica, musica di grandissima qualità: insomma, in sintesi, un festival magico e che in regione ha pochi eguali.

«Sono molto contento perchè quest’anno siamo giunti alla terza edizione di un festival dove ho riunito tutte le realtà del territorio e che si è ingrandito ulteriormente considerando la collaborazione con il rinomato Istituto di Musica Vivaldi di Monfalcone attraverso i suoi migliori insegnanti che si esibiranno con i loro progetti» è straripante ll’entusiasmo di Simone D’Eusanio, violinista di fama internazionale confermato alla direzione artistica anche per la terza edizione di Terra Sospesa. «Terra sospesa, già, il nome deriva da un brano di Aleksander Ipavec: la prima volta che l’ho suonato mi ha coinvolto tantissimo e l’ho visto subito perfetto per dare il nome a questa rassegna: e chi è già stato nostro ospite nelle precedenti edizioni conferma che non avrebbe potuto chiamarsi altrimenti! Sottotitolo, al quale ci tengo molto – musica in movimento; con tanti più artisti e con la musica che va letteralmente a coprire gli spazi, mette in comunicazione le persone (e sappiamo quanto ce ne sia bisogno dopo questo periodo!) e si apre anche all’intervento di Aspettando Geografie e quindi coinvolge non solo note musicali, ma anche parola, lettura, quindi movimento.»

Volete sapere il valore aggiunto del festival? E’ la possibilità di raggiungere la Rocca attraverso il Roccabus, che il Comune ha messo a disposizione in forma totalmente gratuita. La salita e poi la discesa sono uno spettacolo nello spettacolo!

«TS è nato in maniera molto semplice, continua e continuerà ad esserlo: è sorto con la collaborazione di due musicisti oltre che amici straordinari ovvero il già citato Ipavec e Roberto Daris, entrambi fisarmonicisti di livello assoluto, simili a livello intellettuale ma diversi nelle caratteristiche di approccio allo strumento: grandi professionisti estremamente versatili, va da sé che quando mi esibisco con loro mi emoziono tantissimo ma devo studiare una vita perchè proponiamo repertori balcanici, rumeni, dei tanghi, ciarde ungheresi, insomma… il mondo!»

Organizzare una serie di eventi in così poco tempo non è mai facile ed è sempre il risultato di una squadra che funziona bene, nella conclusione del direttore artistico: «si, devo ringraziare il Comune di Monfalcone e soprattutto l’URP che mi ha sostenuto in tutto, lavorando tanto ed organizzando tutto in pochissimo tempo per i problemi che ben sappiamo. Ma, ripeto, sono veramente soddisfatto del progetto: artisti meravigliosi, scorrete tutto il programma perchè c’è l’imbarazzo della scelta!, orario azzeccato, luogo magico come si diceva e poi… e poi vedo felicità nel pubblico; ed è sempre il premio più grande per me! Per questo auspico che Terra Sospesa continui negli anni in avvenire perchè è un favoloso biglietto da visita per il nostro territorio!»

Di seguito l’intero programma. Per info e prenotazioni: booking@comune.monfalcone.go.it oppure telefonare allo 3346000121

GIUGNO

SABATO 26 alle ore 18.00

in collaborazione con l’Istituto Vivaldi

Terra Sospesa: musiche irlandesi

Alessandro Vigolo (flauto) e Tatiana Donis (arpa celtica)

LUGLIO

Sabato 3 alle 18.00

Terra Sospesa

Musica classica, brasiliana e di compositori moderni

Ennio Guerrato e Sara Pian (duo di chitarre)

Sabato 10 alle 18.00

Terra sospesa

Viaggi di musiche: brani di Paesi diversi in lingue diverse

Flavia Quass (voce) e Massimiliano D’Osualdo (pianoforte)

Sabato 17 alle 18.00

Terra Sospesa

Rassegna tra etno jazz e folk

Tzi-ga-no con Roberto Daris (fisarmonica), Simone D’Eusanio (violino)

Sabato 24 alle 18.00

Terra Sospesa

Rassegna tra etno jazz e folk

Tzi-ga-no con Alexander Ipavec (fisarmonica), Simone D’Eusanio (violino)

Sabato 31 alle 18.00

Tramonto d’estate D’AGARO JAZZ

Daniele D’Agaro, Luigi Vitale, Mattia Magatelli

AGOSTO

Domenica 1 alle 18.00

Tramonto d’estate etnico moderno

Modern Ethno Trio: Simone D’Eusanio (violino), Tullio Zorzet (violoncello), Roberto Daris (fisarmonica)

Musiche di Stravinskij e Piazzolla

Sabato 7 alle 18.00

Terra Sospesa

Rassegna tra etno jazz e folk

con Roberto Daris (fisarmonica), Simone d’Eusanio (violino)

Sabato 14 alle 18.00

Tramonto d’estate D’AGARO JAZZ

Otorongo Trio: Denis Biason (chitarra elettrica, banjo & elettronica), Giorgio Pacorig (Fender piano, Moog & elettronica), Daniele D’Agaro (sax & clarinetti)

Sabato 21 alle 18.00

Terra Sospesa

Rassegna tra etno jazz e folk

con Alexander Ipavec (fisarmonica), Simone d’Eusanio (violino)

Domenica 28 alle 18.00

Terra Sospesa

Trascrizioni di musiche rinascimentali

Piero Politti (controtenore) e Riccardo Bertossa (chitarra)