A Lignano arriva la sacerdotessa del rock, Patti Smith

LIGNANO SABBIADORO – Un grande nome internazionale per la rassegna Nottinarena: all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il 13 luglio arriva la sacerdotessa del rock, Patti Smith, cantautrice, poetessa e soprattutto icona vivente assoluta che in oltre quarant’anni di carriera ha saputo raccontare il mondo attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente e idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni. I biglietti per il concerto sono già in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Senza dubbio tra gli artisti più influenti di sempre, Patti viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione: da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio. Brani come “People Have The Power”, “Gloria” (cover del brano dei Them di Van Morrison), “Dancing Barefoot” e “Because The Night” (scritta insieme a Bruce Springsteen) sono vere e proprie pietre miliari della musica e dell’immaginario collettivo.

Dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith non esita a riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, sfidando le tante difficoltà che ancora costellano il percorso degli artisti, ed è pronta a tornare in Italia per quattro esclusivi concerti a luglio, tra cui quello a Lignano Sabbiadoro, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Nottinarena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per tutta l’estate sarà uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana: da uno dei miti del pop italiano Max Pezzali (2 luglio) all’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto), passando per il comico Natalino Balasso (31 luglio), il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), Franco126 (20 agosto), i Subsonica (27 agosto), Margherita Vicario (28 agosto) e tantissimi altri. Ci sarà anche “Pupi e Pini”, una straordinaria rassegna di teatro per bambini con alcune delle migliori compagnie italiane.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena). L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.