Vaccinazioni anti Covid: 44.647 le prenotazioni per la fascia 16-39 anni dopo il primo giorno

FVG – Sono 44.647 le persone appartenenti alla fascia d’età 16-39 che si sono prenotate per la vaccinazione anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Il dato, che fotografa la situazione alle ore 18:00, registra 16.293 prenotazioni nell’area della regione di competenza dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 15.610 nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 12.744 nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I canali di prenotazione più usati sono stati: farmacie (20.841), online web-app (20.425) e call center (3.687).

“Le prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 16 hanno mostrato oggi in Friuli Venezia Giulia una grande partecipazione: mi auguro che possa proseguire così anche nei prossimi giorni, perché l’importante è arrivare almeno al 75-80 per cento della copertura della popolazione”. È il commento e l’auspicio tratto dal governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Sta funzionando – ha detto Fedriga – l’alleanza tra le Regioni e la struttura commissariale del generale Figliuolo”. Il presidente della Conferenza delle Regioni ha rilevato che “i dati fanno vedere una forte contrazione della diffusione del virus nel nostro Paese, cosa che era accaduta anche l’anno scorso, ma ciò che fa guardare con più ottimismo al futuro è l’importante campagna vaccinale che grazie alle Regioni sta diventando sempre più proficua”.