Monte Lussari: da sabato riapre la telecabina

TARVISIO – Da sabato apre nuovamente al pubblico l’impianto che porta al Monte Lussari. Fino a mercoledì 2 giugno (compreso) le tariffe per la telecabina saranno uniche, senza quindi distinzioni di categoria, (10 euro per il biglietto di andata e ritorno e 7 euro per la corsa singola) così da agevolare gli acquisti online, fortemente raccomandati per limitare eventuali momenti di assembramento in prossimità delle casse e all’ingresso degli impianti.

Nella massima osservazione delle normative anti-Covid vigenti, PromoTurismoFVG ha previsto il contingentamento di presenze per fasce orarie nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dunque chi acquisterà sullo shop online, oltre ad accedere direttamente agli impianti senza dover passare dalla cassa, avrà la garanzia di usufruire del servizio nella giornata e all’orario prenotato.

Le casse saranno comunque aperte tutti i giorni per gli acquisti, ma i posti disponibili, a seconda delle fasce orarie, dipenderanno dal restante effettivo delle vendite online. Dal 3 giugno ritorneranno in vigore le normali tariffe (interi: 14 euro a/r, 11,5 euro corsa singola; ridotti: 7 euro a/r, 6 euro corsa singola). Tutti i dettagli sono disponibili alla pagina: https://www.turismofvg.it/ montagna365/tariffe-estate- tarvisio