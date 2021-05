Bosco urbano a Udine est: sopralluogo di Comune e Arbolia

UDINE – Il sindaco Pietro Fontanini, accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Govetto, ha effettuato, assieme ai referenti di Arbolia Enrico Maria Cerelli e Alessandro Vezzil, un sopralluogo presso l’area verde sulla quale, fino a circa un anno fa, sorgeva cascina Mauroner finalizzato alla predisposizione, da parte della società, del progetto tecnico di fattibilità della realizzazione di un bosco urbano.

“Grazie a questo incontro – ha commentato il sindaco – i progettisti di Arbolia hanno avuto modo di rendersi conto dello straordinario potenziale dell’area che, grazie a questo intervento, potrà diventare un grande polmone verde per l’intera città e, grazie ai percorsi pedonali e ai sentieri che saranno creati, un luogo destinato alla socialità, all’attività motoria e allo svago all’aria aperta”.

“Il progetto – ha aggiunto Govetto – appare particolarmente adatto rispetto alle caratteristiche del quartiere che saranno tenute in considerazione nella realizzazione del bosco urbano. Continua il progetto di intervento e valorizzazione di un’area periferica nel passato spesso dimenticata”. Gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione del bosco urbano riguarderanno non solo la salubrità dell’aria, la mitigazione delle temperature e la riduzione dell’umidità in questo quartiere ad alta densità abitativa, ma anche la stabilizzazione del terreno che si otterrà attraverso la piantumazione di essenze arboree rigorosamente autoctone, come confermato dai referenti di Arbolia.

“Per tutti questi motivi sono sempre più convinto del fatto che questa sia per Udine un’occasione unica, i cui vantaggi si vedranno soprattutto nei prossimi anni”, ha concluso Fontanini.