Boom di richieste in Fvg per colf e badanti

UDINE – “Le badanti formate ai nostri corsi si sono occupate tutte al 100%. E la richiesta continua e aumenta di anno in anno”. Domina (associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) di Udine a ogni corso “sistema” circa 50 badanti e colf (metà straniere, metà friulane, con la media di un maschio a corso) in famiglie che desiderano tenere con sé in casa i loro anziani, ma con il supporto e la compagnia di badanti fidate e preparate. “Da circa sei anni Domina organizza a Udine e Gorizia un paio di corsi all’anno – spiega la presidente di Domina Fvg Lauretta Serafini -, e dopo una pausa nel 2020, ora si riprende, seppure in modalità online. C’è un grande bisogno di queste figure, che noi selezioniamo a partire dal colloquio per valutare l’attitudine alla cura e l’idoneità a svolgere questo lavoro così delicato. Abbiamo la responsabilità, infatti, di farle poi entrare nelle case”.

La metà delle corsiste, dai 30 ai 50 anni, proviene perlopiù da Pakistan, Marocco, Etiopia, Croazia, Ucraina, Romania, Colombia, Honduras, Nigeria. Ma non mancano uomini, anche friulani. All’ultima edizione, dopo aver dimostrato rigore e impegno durante i due mesi e mezzo di corso, si è creato un affiatato gruppo di colf, baby-sitter e badanti che ha festeggiato l’ultimo giorno con un piatto tipico del loro paese. “Sono momenti di integrazione importanti tanto quanto l’alta professionalità che queste persone offrono alle famiglie”.

Per chi fosse interessato, a giugno Domina organizza a Udine un corso a distanza gratuito di 64 ore,di cui 40 come colf generico polifunzionale, e 24 di specializzazione assistente familiare (badante). Tra i docenti figurano un avvocato, una psicologa del lavoro domestico, un medico (primo pronto soccorso, corretta alimentazione per gli anziani con patologie), un fisioterapista (manovre senza far e farsi male, uso attrezzatura), un nutrizionista. La colf per i lavori domestici approfondirà anche la conoscenza dei prodotti ecologici, imparerà ad essere parsimoniosa nella spesa e a gestire correttamente la raccolta differenziata, ma anche il bon ton a tavola e la cura di piante e animali.Domina Udine: info 347 2640472 – Tel.043 2485107.