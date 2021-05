Azienda di Tavagnacco pronta ad assumere 70 persone

TAVAGNACCO – L’azienda Union Energy Scarl di Tavagnacco, che si occupa della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica, è alla ricerca di 70 nuove figure da inserire nel proprio organico. In particolare l’azienda cerca 20 operatori addetti al montaggio di cabine secondarie e Ptp, 20 giuntisti Mt/Bt e 30 diplomati con qualifica triennale e con patente C per gru per scavi e canalizzazioni.

L’azienda offre contratto a tempo pieno e indeterminato per tutte le mansioni. È richiesta esperienza pregressa e, nel caso dei primi due profili, il possesso del diploma a indirizzo elettrotecnico o elettromeccanico.

Per il profilo di addetti al montaggio di cabine viene richiesta la conoscenza di componenti e apparecchiature necessarie al montaggio elettromeccanico della cabina, per i giuntisti invece viene richiesto preferibilmente almeno 1 anno di esperienza pregressa in società del settore elettrico e delle telecomunicazioni, mentre per i diplomati viene richiesto il possesso della patente C per l’utilizzo delle gru. Le offerte di lavoro sono presenti sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina relativa alle offerte di lavoro.

Per maggiori informazioni e per candidarsi ci si può collegare ai seguenti link:

OPERATORI ADDETTI AL MONTAGGIO DI CABINE SECONDARIE E PTP

GIUNTISTA MT/BT

DIPLOMATI/QUALIFICA TRIENNALE CON PAT. C