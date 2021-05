Riparte la musica dal vivo a Lignano: in arrivo Emma, Subsonica e Frah Quintale

LIGNANO SABBIADORO – Si riaccendono le luci sul palco dell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro: dal 3 giugno torna “Nottinarena”, la rassegna artistica e culturale che regalerà un’estate di grandi spettacoli dal vivo in Friuli Venezia Giulia, da vivere in totale sicurezza. Ad accompagnare questa notizia segue l’annuncio ufficiale dei primi tre grandi nomi, tre assoluti protagonisti della musica italiana che abbracciano più generazioni di pubblico e rappresentano diversi modi di fare musica pop: Emma, Subsonica e Frah Quintale.

Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21) con Emma Marrone, che ha scelto il palcoscenico dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che poi approderà all’Arena di Verona, al Teatro Antico di Taormina e alla Cavea dell’Auditorium di Roma, ovvero alcuni tra i più importanti e prestigiosi luoghi italiani. Il concerto vuole essere un segnale importante per lei, il suo pubblico, e per l’intero settore musicale: un modo per incontrare nuovamente, dopo tanto tempo, i suoi fan e celebrare insieme i primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “Fortuna”. Venerdì 6 agosto (inizio ore 21) protagonista assoluto sarà la rivelazione degli ultimi anni della scena street pop italiana, Frah Quintale, che sarà in tour questa estate per presentare per la prima volta dal vivo il suo nuovo disco Banzai (Lato blu e Lato arancio): con la sua musica e il suo immaginario ha contribuito a definire un nuovo genere, superando i 235 milioni di streaming su Spotify e conquistando il disco di platino con il suo disco d’esordio Regardez Moi.

Venerdì 27 agosto (inizio ore 21) toccherà ai Subsonica infiammare il pubblico dell’Arena di Lignano. Anche la band torinese, riferimento assoluto per la scena alternativa italiana, sarà in tour questa estate per festeggiare i 25 anni di carriera e per riportare dal vivo il groove di quel primissimo “Subsonica” e “Microchip emozionale” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. I biglietti per i concerti di Frah Quintale e dei Subsonica sono acquistabili da oggi online su www.ticketone.it/ e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per il concerto di Emma sono invece già esauriti, trattandosi di un concerto posticipato lo scorso anno.

Nelle prossime settimane arriveranno tanti nuovi annunci per “Nottinarena”, la rassegna – fortemente voluta dal Comune di Lignano in collaborazione con PromoTurismoFVG – che tra concerti, spettacoli teatrali, spettacoli per bambini e cabaret accompagnerà le serate dell’estate a Lignano sino a settembre. L’ Arena Alpe Adria sarà una location Covid free, dove il pubblico potrà assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza. Sarà garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree.