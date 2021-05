Il Comune di Udine cerca ingegneri e architetti

UDINE – Il Comune di Udine ha indetto due concorsi pubblici per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 funzionari tecnici (categoria D1) per l’area Lavori Pubblici, e di altri 3 funzionari tecnici (categoria D1), sempre a tempo pieno e indeterminato, per i settori dell’Edilizia Privata e Urbanistica. Ai concorsi potranno accedere laureati in ingegneria (diverse specializzazioni), architettura ed anche urbanisti (pianificatori territoriali), per quello relativo al servizio dell’edilizia privata/urbanistica

Le domande di ammissione alla selezione del bando per il servizio edilizia privata/urbanistica dovranno essere presentate entro il 28 maggio, quelle per l’area Lavori pubblici il 31 maggio. I due bandi completi contenenti tutte le informazioni sono scaricabili sul sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it/ amministrazione-trasparente/ bandi-di-concorso.

“Questi concorsi offrono una concreta e stabile opportunità di lavoro soprattutto ai giovani ed è nostro auspicio che siano in tanti a parteciparvi – ha dichiarato il sindaco Pietro Fontanini – anche perché già si prevede uno scorrimento delle graduatorie, sia per consentire le sostituzioni dei dipendenti che cesseranno dal servizio per il raggiungimento della pensione, sia per far fronte al crescente impegno richiesto agli uffici dallo sviluppo dell’ampio programma di investimenti promosso dall’amministrazione cittadina”.