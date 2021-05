Maltempo in provincia di Udine: una decina gli interventi dei vigili del fuoco

UDINE – Sono stati oltre una decina gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco di Udine dalla serata di ieri a causa del maltempo. Diversi i comuni interessati. A Cervignano del Friuli, lungo la strada regionale 352, sono stati rimossi alcuni rami pericolanti, a Muzzana del Turgnano in via San Gervasio è andato a fuoco un quadro elettrico a causa di una scarica atmosferica, sul posto e’ intervenuto il distaccamento di Latisana, il distaccamento di Gemona del Friuli, invece, è accorso per uno smottamento nel comune di Tarcento. Allagamenti si sono verificati a Udine in uno stabile in via Gherardo Freschi e a San Daniele del Friuli. Il distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuto anche per alcuni rami caduti in via Palmanova nel comune di San Vito al Torre.

Verso le 5 di stamane il distaccamento di Cividale è stato chiamato per due eventi franosi sulla ex strada provinciale 54 nel comune di Pulfero in direzione del confine sloveno. Lo smottamento ha interessato un volume di circa 40 metri cubi ciascuno. L’arteria è stata parzialmente riaperta alla circolazione. Sul posto sono intervenuti sia i tecnici del comune di Pulfero che quelli dell’Anas per una verifica sullo stato dello smottamento e per la predisposizione dei necessari transennamenti. Sono arrivati anche una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale.