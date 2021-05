Art Tal Ort cerca giovani musicisti: lanciata la call per l’edizione 2021

FAGAGNA – Qual è il vivaio musicale della regione? Quali i giovani musicisti che non vedono l’ora di far ascoltare la propria musica, dal vivo, guardando il pubblico negli occhi?

Partendo da queste domande, la direzione artistica di Art Tal Ort – Festival di arte per strada organizzato da Felici ma furlans e parte della rete culturale “Intersezioni”, che da diversi anni anima l’estate di Fagagna – ha deciso si lanciare una call destinata a band e musicisti, con un’età media sotto i 30 anni, che risiedano (almeno per metà nel caso dei gruppi) in Friuli Venezia Giulia e producano musica prevalentemente originale, senza distinzione di genere! Saranno ammessi rock, jazz, reggae, classica, elettronica… e chi più ne ha, più ne metta! Non saranno accettate cover e tribute band. «La pandemia ha fermato tutto. Il mondo dello spettacolo, in particolare, è rimasto letteralmente congelato, suo malgrado, per troppo tempo. Ma la questione dei pochi spazi pronti a ospitare musica dal vivo – spiegano dalla direzione artistica del Festival – ha radici ben più lontane. Eppure la voglia di esibirsi non manca nei musicisti, nemmeno in quelli più giovani. Questa sete di palcoscenico morde, oggi ancora di più. Ci è quindi sembrato giusto, ma soprattutto importante, lanciarci in questa nuova avventura, che siamo certi arricchirà il Festival, ma ancor di più permetterà a tutto il fermento che c’è nell’aria, di canalizzarsi e portare al pubblico qualcosa di nuovo e bello».

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per proporsi, gruppi e musicisti dovranno semplicemente compilare e inviare l’apposito form disponibile sul bando, scaricabile dal sito HYPERLINK “http://www.artalort.it” www.artalort.it . Il comitato artistico del festival selezionerà, entro il 15 giugno, due artisti o gruppi che verranno invitati a partecipare alla dodicesima edizione di Art Tal Ort. L’esibizione si terrà sul palco principale del Festival, in apertura a un noto gruppo regionale.

Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a info@artalort.it .