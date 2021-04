Violano il coprifuoco per rubare una bici: una denuncia e tre sanzioni

UDINE – Nei giorni scorsi, in piena notte (alle 2 circa) gli agenti di una volante hanno controllato un gruppetto di uomini che si trovavano nei pressi delle rastrelliere per le biciclette davanti alla stazione ferroviaria di Udine. Gli operatori hanno identificato un cittadino italiano e tre cittadini pakistani, uno dei quali stava armeggiando con il cavo e il lucchetto di una bicicletta. Durante il controllo si è avvicinato anche un uomo, il proprietario della bici. Il cittadino pakistano, 20enne, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e, con agli altri tre amici, sanzionato per violazione del coprifuoco imposto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. La bicicletta, accertata con sicurezza la proprietà, è stata restituita.

Poche ore prima, in pieno centro storico, poco prima delle 23, un’altra volante ha sorpreso un gruppo di otto giovani, di età compresa tra i 17 ed i 20 anni, assembrati in un vicolo a bere e fumare. A tutti sono state contestate la violazione del divieto di assembramento, di quello di consumare cibi o bevande per strada dopo le 18 e del coprifuoco.