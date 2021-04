Autovie Venete, utili grazie ad accantonamenti e manovre di efficientamento

FVG – L’emergenza Covid ha avuto pesanti effetti sul traffico e, conseguentemente, sui ricavi da pedaggio e sui relativi flussi finanziari nel corso dell’esercizio sociale 2020 di Autovie Venete. Nonostante ciò, la Società ha proseguito nel piano di realizzazione degli investimenti per un valore di oltre 100 milioni di Euro. Il positivo risultato di bilancio con un utile di 15 milioni 213 mila euro è il frutto di poste straordinarie, del rilascio di precedenti accantonamenti nonché della razionalizzazione e dell’efficientamento delle attività di gestione. Il 10% dell’utile – su proposta del socio di maggioranza Friulia che ne chiede l’erogazione a servizio dell’effettuazione di investimenti in PMI del territorio – verrà distribuito tra gli Azionisti, mentre la differenza, 12 milioni 931 mila euro, verrà destinata alla riserva straordinaria e 760 mila alla riserva legale. La decisione è stata assunta oggi, venerdì 30 aprile, dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi in video conferenza. Nel corso della seduta il Presidente della Concessionaria autostradale, Maurizio Paniz, ha sottolineato come “Autovie è riuscita comunque a garantire adeguati livelli di servizio per l’utenza anche nel corso della pandemia, profondendo il maggior impegno possibile nella prosecuzione delle opere”. Obiettivo questo che è tra i punti principali degli indirizzi di gestione indicati dal socio di maggioranza, Friulia, come ha voluto evidenziare la Presidente Federica Seganti. “Ammodernare la tratta autostradale, nel rispetto della sicurezza dei cantieri, è il compito principale. Questo significa completare le opere in fase di realizzazione e garantire l’efficiente funzionamento dell’infrastruttura esistente; il tutto tenendo conto del contesto epidemiologico attuale”. Un contesto – in continua evoluzione – che viene costantemente monitorato dalla Società prima di procedere all’assunzione di nuovi impegni finanziari sul fronte delle opere. Investimenti che, a loro volta, restano influenzati anche da un altro fattore, ovvero dall’incerta evoluzione dell’iter di affidamento “in house” della nuova Concessione. “La terza corsia – afferma categoricamente Paniz – continuerà, ad ogni modo, a rappresentare la priorità assoluta per la Società e per il Commissario Delegato”.

Lo stato di avanzamento delle opere in fase di realizzazione

Il terzo lotto della Terza Corsia dell’A4 (tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento – Gonars) è stato completato il 10 settembre 2020. I lavori relativi alla realizzazione del primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – Nodo di Palmanova) hanno raggiunto un avanzamento pari quasi al 90%. Sono in corso – a questo proposito – i lavori di adeguamento del bivio A4/A23 e prossimamente verrà steso l’asfalto drenante nel tratto a tre corsie. Procedono, poi, speditamente i lavori del primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) la cui conclusione è prevista a fine 2022. Per quanto concerne i restanti due sublotti (San Donà – Portogruaro) si ritiene che il Commissario per l’emergenza della A4 possa dare a breve l’impulso alla realizzazione dei cavalcavia avviando l’iter per l’affidamento dei lavori. Infine, è stato disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ammodernamento della Barriera del Lisert, opera che dovrebbe definitivamente risolvere le criticità legate all’auspicata ripresa dei flussi turistici.

L’andamento del traffico

Il primo fattore a influire sulle attività di riprogrammazione delle opere è l’andamento del traffico. Le restrizioni adottate per il contenimento della pandemia hanno avuto un pesante riflesso sui transiti dei veicoli leggeri (-37% nel 2020 rispetto al 2019) e dei mezzi pesanti (-13,5%). Tutto ciò si è tradotto in una contrazione lungo la rete di un terzo dei chilometri percorsi rispetto al periodo prepandemico, con una perdita di introiti da pedaggio per oltre 50 milioni di euro. L’emergenza sanitaria continua a pesare anche nei primi mesi del 2021. Tuttavia l’auspicato cambio di passo nel piano vaccinale italiano – e il ritorno ad aperture e spostamenti – potrebbe consentire una svolta nella seconda metà dell’anno.

I rapporti con il Concedente

Il 16 maggio 2020 è stato registrato da parte della Corte dei Conti il Decreto Interministeriale Ministero dei Trasporti e Ministero dell’Economia con cui è si è concluso l’iter approvativo del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che disciplina il periodo tra il 30 giugno 2014 a il 31 marzo 2017. L’atto è necessario al raggiungimento del trasferimento della Concessione al nuovo soggetto individuato, la Società Autostrade Alto Adriatico, ma non è esaustivo in quanto rimane ad oggi ancora da perfezionare l’approvazione del Piano Economico Finanziario Transitorio, che disciplina il periodo successivo alla scadenza della concessione (31 marzo 2017) e che la stessa Autovie Venete aveva provveduto a presentare al Concedente un anno e mezzo fa, nel mese di novembre 2019. Il 15 marzo di quest’anno il Concedente ha rappresentato la volontà di sottoporre quanto prima al Cipe detto piano unitamente all’aggiornamento del piano finanziario della Società Autostrade Alto Adriatico e dell’Accordo di Cooperazione. In questo quadro tortuoso complicato dalla situazione emergenziale, dai cambiamenti alla guida del Governo e da un quadro normativo di riferimento in continua evoluzione resta comunque ferma la volontà di Autovie di tutelare al meglio il patrimonio aziendale nell’ambito della determinazione del valore di indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante e da corrispondere alla stessa Società.

Gli utili di Autovie a favore anche delle imprese del territorio

La distribuzione del 10% dell’utile avrà una ricaduta immediata sulle aziende del territorio. La Presidente di Friulia, Federica Seganti, nel corso della riunione, ha ricordato l’importanza della distribuzione dei dividendi (per ciò che concerne la Finanziaria FVG) “al servizio della capitalizzazione e del sostegno di meritevoli imprese che caratterizzano la nostra Regione in questo momento più che mai bisognose di un contributo concreto per la ripartenza in tempi di emergenza sanitaria”. “Pur comprendendo la volontà iniziale da parte del Cda di Autovie di non distribuire gli utili in un quadro nazionale difficile dettato dalla pandemia – ha aggiunto Seganti – riteniamo che la loro distribuzione, peraltro in forma particolarmente contenuta, possa creare opportunità al territorio” “Tanto per fare un esempio – ha sottolineato Seganti – queste risorse, se immesse nei plafond dei “Liquidity Facility” e di “Turismo Fvg Multiloan” (forme innovative di finanziamento a favore di pmi e di realtà attive nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione ndr), potranno contribuire al sostegno finanziario di numerose aziende piccole e piccolissime che hanno necessità di aiuti concreti ed immediati”.