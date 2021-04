Cineturismo Fvg: presentato il portale che illustra i set della regione

FVG – “Il portale che illustra i set cinematografici del Friuli Venezia Giulia e li raccorda all’offerta del territorio mostra come sia vivace e intuitivo il mondo che gira intorno al cinema nella nostra regione e rappresenta un tassello che aggiunge nuove possibilità di attrattività turistica”. E’ quanto ha sostenuto l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli aprendo il webinar in cui è stato presentato il portale web “FVG Film Locations” attivo da oggi. Vi compaiono notizie, fotografie e informazioni su oltre 90 tra film, fiction, videoclip e spot girati in oltre 500 location del Friuli Venezia Giulia, tutte geolocalizzate. Il progetto è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

“Le storie che si raccontano attraverso il cinema – ha osservato Gibelli – attivano un processo di identificazione che è in grado di cambiare la dimensione e l’approccio alla realtà, creando un travaso tra la fiction e l’esperienza che ognuno può compiere, secondo un processo che ha un prezioso risvolto in chiave turistica. Questo approccio vincente per la produzione culturale e la promozione del nostro territorio – ha sottolineato l’assessore – si arricchisce di un apporto di particolare freschezza qui in Friuli Venezia Giulia dove esiste una forte capacità di coinvolgere i giovani e di guardare più in là”. Il sito www.cineturismofvg.com è veloce da consultare, responsive per ogni tipo di dispositivo, con contenuti in italiano, inglese e tedesco.

L’impegno di PromoTurismoFVG di mettere in campo servizi turistici per sfruttare la narrazione del territorio che viene dal cinema e dalla fiction è stato assicurato dal direttore marketing Bruno Bertero. Al webinar sono intervenuti, tra gli altri, il regista Matteo Oleotto e l’attore Lino Guanciale, che ha evidenziato come il cinema abbia la forza di cambiare la geografia culturale di un territorio. Nell’occasione Guanciale ha annunciato che il set della fortunata fiction tv “La porta rossa” tornerà a Trieste il prossimo agosto.