Andos Udine: in programma la cerimonia di premiazione del contest per gli “artigiani digitali”

UDINE – Lunedì 3 maggio, alle ore 16 nella sede dell’Academia del Gusto Fvg, al Centro Commerciale Città Fiera, si terrà la cerimonia di premiazione del contest per gli artigiani digitali, lanciato a febbraio dall’Andos di Udine.

Il concorso, dedicato agli allievi e alle allieve delle classi maker (Artigianato Digitale) dello Ial di Udine e Pordenone, appassionati di tecnologia, design, arte, sostenibilità, modelli di impresa innovativi, chiedeva ai partecipanti di ideare un nuovo logo, un’immagine o un gadget per valorizzare la figura della donna al giorno d’oggi. L’iniziativa è nata col duplice scopo di promuovere lo sviluppo di idee socialmente utili, il collegamento tra il mondo della formazione e il sociale e la sinergia tra scuola, artigianato digitale e il volontariato, e la volontà di spingere soprattutto i giovani ad una riflessione sul ruolo della donna nel contemporaneo.

Gli elaborati pervenuti sono stati valutati da una giuria composta dalla presidente di Andos-Comitato di Udine, Mariangela Fantin, un dirigente dello Ial Fvg, due referenti delle classi coinvolte e uno dell’Academia del Gusto, che collabora al progetto. I primi due classificati riceveranno un buono da 50 euro e il terzo classificato uno da 30, spendibili presso l’Office Gallery al Città Fiera; i classificati dal quarto al sesto posto riceveranno delle cuffiette audio e quelli dal settimo al decimo una chiavetta usb.

Nell’occasione sarà anche presentata la pubblicazione “Le domande che non ho mai avuto il coraggio di porre”, ideato dall’Andos Udine e che sarà donato alle donne che intraprendono il percorso chemioterapico per dare loro informazioni e rispondere ai quesiti che spesso creano ansia e smarrimento in chi si trova ad affrontare questa situazione.