Aggredisce verbalmente due persone, poi cerca di colpire i poliziotti: in manette un 29enne

UDINE – Nella serata del 27 aprile, attorno alle 21, gli agenti di una volante della Questura di Udine sono intervenuti fuori da una pizzeria del centro storico dove era stata segnalata una lite tra tre persone. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno appurato che un ragazzo, per futili motivi, aveva prima aggredito verbalmente due persone che chiacchieravano sul marciapiedi, per poi offendere e spingere un dipendente della pizzeria che aveva cercato invano di calmarlo.

Quando gli operatori gli hanno chiesto le generalità, l’uomo è scappato, costringendoli a un inseguimento a piedi. Non contento, una volta fermato, ha cominciato a strattonare gli agenti cercando di colpirli con calci e pugni. Infine è stato immobilizzato in sicurezza e condotto in Questura. Il giovane, un cittadino colombiano 29enne, residente in città, pregiudicato, è stato arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata del 28 aprile, dopo la convalida dell’arresto, il giudice l’ha condannato in sede di giudizio direttissimo a 5 mesi di reclusione. L’ufficio Immigrazione della Questura ha immediatamente avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.