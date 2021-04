Incidente sul lavoro: cade da 5 metri e muore sul colpo

UDINE – Nel pomeriggio del 27 aprile un operaio di 34 anni è morto dopo essere caduto dal tetto sul quale stava lavorando. L’incidente sul lavoro è avvuto lungo viale Venezia, a Udine. L’uomo, di origine kosovara, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dell’azienda sanitaria, è caduto da un’altezza di oltre 5 metri. Purtroppo i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

Sulla drammatica vicenda è intervenuto il segretario regionale della Feneal UIL, Massimo Minen: “É il secondo operaio che, nel giro di poche settimane, cade dal tetto e muore in provincia di Udine. Queste tragedie non possono più succedere: basta morti sul lavoro”. La Feneal UIL ribadisce la necessità di applicare in maniera rigorosa tutte le norme del contratto edile e sulla sicurezza sul lavoro. “E’ un momento favorevole per l’edilizia. Le risorse destinate dal Governo stanno dando finalmente una bella scossa al settore, dopo anni di crisi. E’ un dato positivo ma va tenuta alta la guardia– chiarisce Massimo Minen -. E’ indispensabile che il contratto sia applicato e venga effettuato un attento monitoraggio di tutto il settore. Servono più controlli”, tutto questo non deve essere visto come un tentativo di ingessare il settore ma è indispensabile per salvare vite.

Proprio il 28 aprile ricorre la Giornata Internazionale per la Sicurezza sul Lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La UIL nazionale ha già avviato una battaglia di civiltà per raggiungere l’obiettivo di #zeromortisullavoro. E’ inaccettabile che ancora oggi si possa uscir di casa per andare a svolgere il proprio lavoro e rischiare di non tornarvi. Non possiamo più aspettare! Tutti insieme possiamo affermare a gran voce che vogliamo Zero Morti sul lavoro. E’ l’unico traguardo giusto e possibile. La Feneal UIL del Friuli Venezia Giulia, con il segretario Massimo Minen, aderisce alla campagna, già sposata da personaggi della cultura, dello sport e dello spettacolo come Ciro Immobile, Ambra Angiolini, Gabriele Gravina e Luca Pancalli.