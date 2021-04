“Stampanti di futuro” vince la Challenge Talenti 4.0

FVG – Il Team del Malignani di Udine si aggiudica il concorso applicando in modo innovativo l’Internet of Things

Challenge Talenti 4.0 – proposta agli studenti del Friuli Venezia Giulia da Friuli Innovazione – ha incoraggiato gli studenti ad approfondire la conoscenza le potenzialità delle tecnologie più attuali e ad affrontare le sfide quotidiane in una nuova prospettiva, anche alla luce dell’impatto che è l’attuale pandemia sta avendo nella nostra vita e nel modo in cui si percepisce il valore di un prodotto o servizio.

Gli studenti hanno risposto alla sfida di modernizzare una lavatrice, una lettiera per gatto o un cestino per i rifiuti per mezzo di una delle tecnologie IoT, Manutenzione Predittiva o Stampa 3D mettendo in campo creatività e competenze e, in molti, hanno applicato la tecnologia per ridisegnare gli oggetti di uso comune in chiave green, puntando a ridurre l’impatto ambientale.

I Project work – la cui qualità è stata apprezzata dalla giuria tecnica – sono stati presentati da Team di studenti dell’ ISIS Malignani di Udine – coordinati dalle professoresse Visentini e Pantanali- da studenti dello IAL – coordinati dal professore Mazzetti- e dall’Istituto Bertoni – coordinati dalla professoressa Cagnato.

Tra tutti è stato selezionato il progetto del team “Stampanti di futuro” dell’ ISIS Arturo Malignani – coordinato dalla professoressa Visentini – che ha convinto la giuria tecnica con un’idea innovativa e pratica, basata sull’Internet of Things, che mira a rendere “intelligente” il sistema di raccolta dei rifiuti facendo dialogare oggetti e servizio di raccolta. La tecnologia scelta, infatti, consente la digitalizzazione dei processi e l’incremento dell’efficienza operativa dei prodotti.

L’attività extrascolastica è stata proposta da Friuli Innovazione nell’ambito del progetto E-EDU 4.0 che “ dal 2018 ad oggi, grazie a questo progetto e alle alleanze con enti ed istituti della formazione attivi sul territorio, abbiamo disegnato iniziative formative sperimentali utili a ridurre le distanze tra il mondo del lavoro e quello della scuola, a stimolare la conoscenza delle tecnologie più attuali e a proporre aggiornamenti sia tecnico che metodologico ai docenti– spiega Saverio D’Eredità, project manager E-Edu di Friuli Innovazione – Con la challenge Talenti 4.0 e l’approccio di lavoro operativo “learning by doing” abbiamo stimolato la creatività degli studenti offrendo l’occasione di sperimentare competenze di autoapprendimento e di partecipazione attiva nel lavoro di gruppo, acquisendo nel contempo conoscenze tecnologiche spesso non trattate dai curriculum formativi standard” .

Tutti i Team che hanno partecipato al concorso saranno premiati con dei gadget tecnologici ed avranno la possibilità di vivere un’esperienza “tecnologica” immersiva nei laboratori di Friuli Innovazione, sia a Udine in Additive FVG (dedicato all’additive manufacturing) e a Maniago al FAB.LAB. FVG.