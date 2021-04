Erpac Fvg riapre le sue sedi espositive

FVG – Riaprono al pubblico le sedi espositive di Erpac FVG, dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19.

A GORIZIA – Si comincerà lunedì 26 con la mostra “Vienna 1900. Grafica e design” allestita a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (sabato e domenica solo su prenotazione, scrivendo a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al 348/1304726). Inaugurata lo scorso 10 ottobre, la mostra chiuderà definitivamente i battenti il 9 maggio. Resterà però disponibile il virtual tour predisposto da Erpac FVG con la collaborazione di Fluido.it, accessibile gratuitamente da ogni pc, smartphone o tablet al seguente indirizzo:www.fluido360.com/virtualtour/attems/.

A TRIESTE – Anche il Magazzino delle Idee di Trieste riaprirà lunedì 26, proseguendo fino al 16 maggio con la mostra “Sandro Miller Malkovich Malkovich Malkovich! Homage to Photographic Masters”, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre il sabato e la domenica su prenotazione scrivendo a info@magazzinodelleidee.it oppure telefonando allo 040/3774783.

A CAVASSO NUOVO – Riaprirà il 26 aprile anche il Museo dell’Emigrazione di Cavasso Nuovo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, solo prenotando entro il giorno prima a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al 348/1304726.

ANCORA A GORIZIA – Martedì 27 riapriranno invece il Museo della Grande Guerra e il Museo della Moda di Borgo Castello a Gorizia, dalle 9 alle 19. Saranno visitabili dal martedì alla domenica, ma nei fine settimana sarà obbligatoria la prenotazione, con una email a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al 348/1304726.

A SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, riaprirà anche il Museo della Vita contadina di San Vito al Tagliamento, con la possibilità di visita il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, previa prenotazione (entro il giorno prima) con email a didatticamusei.erpac@regione.fvg.it oppure telefonando al 348/1304726.

A VILLA MANIN – Anche Villa Manin a Passariano di Codroipo riaprirà martedì 27 il suo parco, la cappella e la scuderia, con orario continuato dalle 9 alle 19 (chiusa il lunedì). Nella sala esposizioni della Barchessa di Levante sarà possibile visitare la mostra “Il paesaggio dei magredi”, dalle 15 alle 19 (escluso il lunedì) e nei fine settimana anche dalle 10.30 alle 13.

A GRADISCA D’ISONZO – Ultima ma non ultima, mercoledì 28 sarà la volta della Galleria Regionale d’Arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo, aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (per visitarla il sabato e la domenica si deve prenotare con una email agalleriaspazzapan@regione.fvg.it oppure telefonando negli orari di apertura allo 0481/960816). Nelle sue sale si potranno visitare le due nuove mostre “San Marco. Cent’anni di design per il caffè” e “Sconfinaments”, esposizione quest’ultima che vede opere di Spazzapan, Spacal e Toffolini