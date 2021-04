Danni da nevicate: fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 20mila per le aziende

FVG – “I privati e le imprese danneggiati dalle forti nevicate verificatesi dal 2 al 10 gennaio di quest’anno hanno tempo fino al 19 maggio per presentare al proprio Comune una stima dei danni subiti così da accedere ai rimborsi previsti dallo stato di emergenza: fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 20mila per le aziende”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, evidenziando che “dopo la prima ricognizione effettuata dalla Protezione civile regionale è stato predisposto e inviato al Dipartimento della protezione civile nazionale un piano dei primi interventi urgenti. Ora è necessario avere un quadro dettagliato della situazione, di modo da stabilire l’entità degli stanziamenti necessari ad indennizzare chi è stato danneggiato dalle nevicate eccezionali di inizio anno”.

“I privati che hanno subito danni alle proprie abitazioni potranno ricevere fino a 5mila euro, mentre per le imprese l’indennizzo massimo è di 20mila euro – ha spiegato Riccardi -. I contributi, che verranno assegnati in base a criteri di priorità, saranno riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative”.

Le amministrazioni comunali delle zone interessate dal maltempo emaneranno un avviso pubblico, al quale cittadini e attività economiche potranno rispondere segnalando i danni subiti. La modulistica (MODULO B1 per i danni subiti dalla popolazione e MODULO C1 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive) è disponibile sul Portale della protezione civile accessibile con credenziali tramite il link https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/ricognizione_fabbis ogni_privati_e_imprese

I moduli compilati dovranno essere consegnati, entro il 19 maggio, dai richiedenti al proprio Comune, il quale a sua volta trasmetterà alla Protezione civile Fvg i dati raccolti attraverso un apposito modulo (scaricabile al link https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/ricognizione_fabbis ogni_privati_e_imprese).