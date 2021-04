Da lunedì il Friuli Venezia Giulia torna giallo

FVG – “Abbiamo appena ricevuto l’ordinanza dal Ministero della Salute in cui si comunica che da lunedì 26 aprile il Friuli Venezia Giulia entrerà in zona gialla”. Lo afferma il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto sulle riaperture, da lunedì gli spostamenti saranno liberi nel territorio. La scuola, come riporta l’Ansa, sarà in presenza al 100% fino alle medie, dal 70% alle superiori. Potranno inoltre riaprire i ristoranti e i bar con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Con prenotazione si potrà andare al museo, a teatro e al cinema. Via libera agli sport all’aperto, anche a quelli di contatto. Il Friuli Venezia Giulia era entrato in zona arancione l’8 marzo, anche se la Giunta regionale aveva anticipato di qualche giorno alcune misure restrittive, visto il peggioramento dei dati Covid. Dal 15 marzo era entrata in zona rossa, fino al 12 aprile.