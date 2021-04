Si torna al cinema: da lunedì riapre il Visionario!

UDINE – È finalmente tempo di tornare in sala! A sei mesi esatti dalla chiusura i cinema riaprono finalmente le loro porte e il Visionario è pronto ad accogliere il suo pubblico da lunedì 26 aprile! E sarà una riapertura sotto il segno degli Oscar, che verranno assegnati proprio la notte prima a Los Angeles.

Ed ecco quindi che lunedì si potranno vedere sul grande schermo due dei film favoriti: stiamo parlando del film rivelazione del Sundance Film Festival, Minari, riflessione intima e personale sull’incontro di due mondi, ispirata all’infanzia del regista Lee Isaac Chung cresciuto in Arkansas e figlio di immigrati coreani (candidato a 6 statuette) e Mank, che di candidature ne ha ben 10 e porta la firma di David Fincher, con Gary Oldman nei panni di Hermann J. Mankiewicz, sceneggiatore del leggendario Quarto Potere. E arriva in sala dopo 6 mesi di attesa anche In un futuro aprile – Il giovane Pasolini, documentario firmato da Francesco Costabile e Federico Savonitto che ci raccontano il Pasolini friulano, il Pasolini dei temporali e delle primule, il Pasolini dell’Academiuta (e la cui uscita era in origine programmata per il 2 novembre, a 45 anni esatti dalla morte del poeta).Ma non finisce certamente qui! Mercoledì 28 aprile torna al cinema In the mood for love, il capolavoro firmato da Wong Kar Wai, restaurato in una meravigliosa versione 4K. Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca, un immenso cult che rimane un modello inimitabile, anche dopo vent’anni. Mentre, sempre dalla notte degli Oscar, arriverà Nomadland di Chloé Zhao – già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 – con una straordinaria Frances McDormand nomade dei nostri giorni, al di fuori della società e delle convenzioni odierne.

L’ultimo dei 3 spettacoli del giorno sarà quello della fascia oraria delle 19.30 (circa), per permettere al pubblico di rispettare il coprifuoco delle ore 22.00. Ricordiamo inoltre che tutti coloro che hanno acquistato un biglietto online per #iorestoinSALA dal 25 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, potranno accedere alle sale fisiche del Visionario fino al 25 maggio a soli €3,00! Come già dopo il primo lockdown, il Visionario è ovviamente pronto ad accogliere il suo pubblico in tutta sicurezza con Modula, totem di Idea Prototipi che ospita un termoscanner per misurare la temperatura e un dispenser di gel igienizzante e con il distanziamento tra le poltrone delle sale garantito dalle Butterfly, gli elegantissimi separatori ad ala di farfalla brevettati dall’azienda internazionale di seating Lino Sonego. E per evitare le code in cassa, sarà come sempre possibile acquistare il biglietto online sul sito www.visionario.movie (la prevendita dei biglietti è già attiva). L’unica cosa da portare con sé, ancora per un po’ mesi, sarà la mascherina, obbligatoria per la visione dei film.