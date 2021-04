Regata dei 2 Golfi arriva a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO – Sea4All è il nome delle diversificate iniziative inclusive che fanno vivere il mare a tutti da protagonisti a Lignano Sabbiadoro grazie alla locale associazione sportiva Tiliaventum che dispone, tra l’altro, di un mezzo a vela, Càpita, accessibile e performante. Il periodo Covid certo non favorisce le relazioni e le attività, ma regate ed eventi sportivi di rilievo, con le dovute cautele ed accorgimenti, possono svolgersi e così i team inclusivi Tiliaventum saranno presenti per la prossima Regata dei 2 Golfi nelle acque lignanesi dal 23 al 25 aprile, regata non specificatamente paralimpica, dove tutti sfidano tutti, dai team più blasonati agli outsider dove si affermano i valori sportivi con tutti e per tutti.

Sarà una tre giorni entusiasmante, finalmente in acqua per questa manifestazione pluridecennale banco di prova per mezzi ed equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il programma delle attività Sea4All poi proseguirà con altri allenamenti e regate tra cui la famosissima Barcolana,con uscite, open day, ma anche kite4all, wake4all e sup4all con attrezzatura appositamente allestita da Tiliaventum, escursioni a bordo di mezzi a motore immergendosi nella vicina laguna e foci dei fiumi, escrusioni nei percorsi costieri ciclopedonali con carrozzine elettrificate-biciclette-monopattini, ritrovi, attività formative e di sensibilizzazione alle tematiche dell’accessibilità e dell’inclusione.

Sea4All gode del Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia , Friuli Venezia Giulia Turismo , CIP Fvg, Comune di Lignano Sabbiadoro , l’indispensabile supporto di ZampaFoundation, oltre ad avere come prestigiosi Partner Marina Punta Faro Resort , Triride , Guidosimplex , Giotto Earth Listener , TecnolamBelluno, Keepsmart , Intras Lignano , Banca di Udine, ATIS e tanti altri oltre al fondamentale contibuto dei numerosi Soci volontari e armatori che hanno consentito, nel solo 2020, ben 292 mezze giornate incusive/persona impiegando circa 2.500 ore del proprio tempo.