É sold out la “Triathlon Sprint Gold – Memorial Renzo Ardito”

LIGNANO PINETA – Si inaugura con il tutto esaurito la stagione dei grandi eventi sportivi della Città di Lignano Sabbiadoro che inizia sabato 24 aprile con l’edizione 2021 della “Triathlon Sprint Gold – Memorial Renzo Ardito”, una gara da 429 atleti al via, risultato raggiunto con un mese di anticipo rispetto all’evento.

Quinto anno di seguito per una manifestazione sportiva inserita nel circuito internazionale e valida per la FVG TriCup gara regionale composta da sei date, per assegnare il titolo alla società presente con la percentuale più elevata di atleti iscritti.

La gara al via sabato 24 da piazza Marcello D’Olivo a Pineta, è intitolata alla memoria dello scomparso Renzo Ardito, imprenditore lungimirante e presidente della società Lignano Pineta dal 1979 al 2014, società che anche quest’anno collabora con l’Asd Triathlon Lignano Sabbiadoro alla riuscita dell’evento, di concerto con numerosi partner tecnici e commerciali: «La Triathlon Sprint Gold di fatto rappresenta il ritorno della stagione dei grandi eventi sportivi che caratterizza Lignano da alcuni anni – commenta Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta – un plauso all’organizzazione perché essere riusciti a permettere, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari in atto, lo svolgimento della gara è già di per sé un importante traguardo e un buon punto di partenza per la stagione turistica della Città di Lignano che ormai sembra imminente».

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della gara tre i percorsi previsti, da coprire a nuoto, in bicicletta e di corsa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.triathlonlignano.it