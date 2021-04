Corso online di avvicinamento al vino con l’Ais

UDINE – Mancano poche settimane all’attesa ripresa della vita sociale. A giugno, con la prudenza che abbiamo imparato a non trascurare, potremo frequentare amici e ristoranti. I sommelier Ais del Friuli Venezia Giulia hanno pensato a un corso online di avvicinamento al vino per arrivare preparati agli incontri dell’estate.

Il corso – ideato per il neofita, ma basato su un rigoroso metodo professionale – è stato organizzato per arricchire di conoscenze gli appassionati del vino e gli operatori della ristorazione. Le lezioni, sulla piattaforma Google Meet, si svilupperanno in quattro serate di due ore ciascuna (dalle 20 alle 22) con la degustazione guidata di otto vini di varie regioni italiane. Le lezioni si terranno il 18 maggio (Come si degusta il vino), il 20 maggio (La viticoltura e l’enologia), il 25 maggio (I vini in Italia e nel mondo) e il 27 maggio (Abbinare il cibo al vino).

I partecipanti riceveranno a casa senza spese: otto bottiglie di vino, la brochure didattica, due calici per la degustazione, un cavatappi professionale. La partecipazione all’iniziativa comprende anche l’iscrizione, per l’anno 2021, all’Associazione nazionale sommelier. Per partecipare è necessario aderire al corso entro il 7 maggio. Per informazioni su costo e modalità di iscrizione contattare l’Ais di Udine al numero 0432.204.688 o alla mail info@aisfvg.it.