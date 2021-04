Percoto Canta: ecco la 34^ edizione

UDINE – Dopo la special edition, la serata di gala andata in scena lo scorso ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, torna nella sua veste originale il concorso canoro nazionale Percoto Canta, per la 34^ edizione, fra novità, nuove collaborazioni e tanta voglia di ripartire da dove si era rimasti, ovvero dall’obiettivo di promuovere e valorizzare le migliori voci del panorama nazionale. Dopo un anno di stop ritorna quindi il concorso canoro, diviso nelle categorie Junior, Senior e Cantautori, con la possibilità per tutti gli aspiranti cantanti di iscriversi già da oggi. Tutte le info e il regolamento su www.percotocanta.it e sui profili Facebook e Instagram o scrivendo a info@percotocanta.it.

Le novità del concorso riguardano i volti della Giuria di Qualità, rappresentata quest’anno da alcuni dei più promettenti, geniali e riconosciuti talenti artistici del nostro paese: Tricarico, cantautore, polistrumentista, disegnatore e pittore, artista fuori dagli schemi, in grado di toccare con rara sensibilità le più profonde corde dell’anima ma anche di regalare testi visionari, sfumati d’immaginazione e leggera ironia; Niccolò Agliardi, autore e cantautore, vincitore di un Golden Globe, ha collaborato artisti del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Damien Rice, Bryan Adams, tra i tanti; Petra Magoni: cantante e attrice, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e conquistato i teatri di tutto il mondo con il progetto Musica Nuda, ha partecipato alla colonna sonora del film “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Ulteriori novità riguardano il calendario del Festival; dopo le selezioni preliminari dei cantanti iscritti alla gara, che si terranno sabato e domenica 29 e 30 maggio alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, i migliori 24 concorrenti accederanno alle semifinali, che si terranno sabato 30 luglio al Parco delle Rose di Grado (Go). In questa occasione verranno staccati i 12 pass per l’ambita finalissima, in programma sabato 25 settembre, ore 21.00, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, prestigiosa venue che accoglie il concorso già da due anni. Quello della finale di Percoto Canta è diventato ormai un happening molto atteso; le scenografie, la regia affidata a Luca Ferri di Ana-Thema Teatro, l’impeccabile conduzione della giornalista Giorgia Bortolossi e ovviamente le tante esibizioni dei cantanti in gara rendono la serata un vero e proprio spettacolo. A rendere la gara ancora più avvincente e qualitativamente valida, l’accompagnamento alle esibizioni dell’orchestra diretta dal M° Nevio Lestuzzi, arricchita dalla presenza della sezione archi de I Filarmonici Friulani. Alla giuria al gran completo con Tricarico, Niccolò Agliardi e Petra Magoni, spetterà a quel punto il compito di eleggere le nuove voci della 34° edizione della rassegna. Durante la serata verranno inoltre assegnati anche il Premio della Critica intitolato alla figura del Mons. Lauro Minin e il Premio della Giuria Popolare.

Fin dalla sua nascita nel 1988, l’Associazione Percoto Canta lavora nella valorizzazione della musica, preservandone gli aspetti formativi e didattici. Per questa ragione i vincitori del concorso riceveranno in premio borse di studio per un totale di 3500 Euro. Altra borsa di studio da 1000 Euro è quella messa in palio dal concorso abbinato alla manifestazione e riservato alle scuole, per la creazione di un bozzetto grafico che verrà utilizzato per realizzare l’immagine coordinata della rassegna. Ad aggiudicarsi il premio, incentrato quest’anno sulla figura di Dante Alighieri, nel 700° anno dalla sua morte, è stata Patrizia Mauro, dell’ITT Marinoni di Udine.

Ulteriore momento di alto livello formativo abbinato al festival sarà il master in programma sabato 31 luglio all’Auditorium Biagio Marin di Grado con il M° Luca Pitteri, insegnate di canto e volto televisivo, che terrà una lezione ai finalisti del concorso e a chi vorrà partecipare (info@percotocanta.it) .Da sempre sensibile alle tematiche sociali, Percoto Canta sostiene l’AISLA Onlus, associazione italiana che si occupa di aiuto e sostegno alle persone malate di Sla e alle loro famiglie, con momenti di approfondimento e sensibilizzazione.

La 34° Edizione di Percoto Canta è organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Percoto Canta”, con il sostegno della Regione Friuli Venezia-Giulia, il Patrocinio dei Comuni di Udine, Pavia di Udine e Cervignano del Friuli, di NUOVO IMAIE e di AFI (Associazione Fonografici Italiani) e la collaborazione del Comune di Grado. Media partner ufficiali del concorso sono Radio Gioconda e Udinese TV.