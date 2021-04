Manutenzione strade: il Comune di Udine investe 260mila euro

UDINE – Udine inizia una nuova stagione di manutenzioni degli asfalti sulla viabilità stradale. Sono infatti in fase di affidamento gli appalti per alcune manutenzioni di media entità: un investimento che per il 2021 ammonta a circa 260mila euro, con lavori previsti nel corso dell’estate in decine di zone critiche su tutto il territorio cittadino.

Un primo appalto, relativo alle asfaltature “standard”, prevede il rifacimento completo del manto stradale, con fresatura e asfaltatura a caldo, nei tratti più critici in via Luino, a Godia lungo la Strada Comunale Argine del Torre, all’immissione di via Monte Hermada su via Caccia, in via del Cotonificio nei pressi della rotonda con via Colugna, in via Pozzuolo all’altezza della chiesa, in viale Ungheria in corrispondenza di una fermata dell’autobus, in via Pellis e, soprattutto, all’altezza della rotatoria di via Boccaccio per le immissioni in tangenziale, per un totale di circa 5.300 mq ed un investimento di circa 140 mila euro.

Con altri due affidamenti destinati a ditte specializzate nella riparazione di buche e dissesti con mezzi specifici e brevetti innovativi, saranno invece trattati circa 20 km di strade, per complessivi 95mila euro di spesa. Si tratta di vie caratterizzate da asfalto ancora integro ma compromesso da danni puntuali che rischiano di ingrandirsi e deteriorare velocemente l’intera carreggiata. Questo metodo permette quindi di intervenire prima che sia necessaria una completa asfaltatura, sigillando dissesti di media entità con una spesa minima e allungando di diversi anni la vita della strada stessa. In questo caso le ditte tratteranno le vie Mazzucato, Firenze, Camposanto, Martini, Calvario, Boccaccio, Mons. Nogara, Faula, Mainerio, Pasolini (la parte non oggetto di riasfaltatura), Partidor (la corsia nord), Forze Armate, XXV Aprile (corsia nord), Afro Basaldella, Cormor Alto, Cormor Basso, Val Pontaiba, del Pioppo, Lea D’Orlandi e Caccia.

Al via, infine, anche la manutenzione periodica delle strade bianche – circa 8 km in totale – per due trattamenti completi all’anno, con ricariche di materiale, eliminazione di buche e sconnessioni, rullatura, per un importo di circa 20mila euro all’anno.

“Come sempre – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini – gli appalti esterni affiancano e completano la quotidiana attività sul territorio delle squadre comunali, recentemente potenziate e impegnate nel trattamento di tutte le strade cittadine: la manutenzione ordinaria procede a ritmo serrato, con la posa di diverse tonnellate di asfalto ogni mese. Due mezzi comunali sono infatti costantemente impegnati nella ricerca e riparazione di danni al manto stradale, oltre a rispondere alle chiamate puntuali di cittadini e Polizia Locale”.

Nei primi quattro mesi dell’anno le singole chiamate risolte dagli operai comunali sono state circa 800 (con un tempo di intervento medio inferiore alle 24 ore), alle quali si aggiungono circa 490 km di strade attivamente verificate e riparate con ordinaria manutenzione.

“Si tratta di una promessa mantenuta. Appena eletti ci siamo impegnati a potenziare questo servizio: ora i risultati sono evidenti e soprattutto riguardano l’intera città, dal centro alle periferie, con risposte rapide e concrete ai bisogni dei cittadini”, ha concluso Michelini.

Alla manutenzione strade si aggiunge inoltre la gestione dei marciapiedi, per i quali verranno a breve appaltati altri lavori in varie zone della città.