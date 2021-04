Tragedia sul Jôf Fuart: due sciatori travolti da una valanga

CAMPOROSSO – Una valanga ha travolto nella tarda mattinata tre sciatori nel gruppo del Jôf Fuart, nella gola nord est. Inutili i soccorsi per due di loro.

Avevano appena imboccato il canale di discesa della Gola Nord Est i due sciatori travolti dalla valanga, entrambi friulani sui quarant’anni. Avevano effettuato la salita dalle pendici meridionali del Jôf Fuart per andare a sciare sulla nota gola, che è una delle vie d’accesso al Jôf Fuart, aperta da Julius Kugy, una delle discese più ambite per lo sci ripido della regione. Il primo sciatore è sceso effettuando le prime curve, senza che accadesse nulla.

Quando è sceso il secondo, si e staccato un lastrone di valanga che li ha travolti entrambi. Il terzo, che era ancora in alto, non è stato travolto ma è sceso sciando fin dove ha potuto. É stato lui a dare l’allarme, intorno alle 11.

Sul posto sono arrivati tre elicotteri, l’elisoccorso regionale, quello della Protezione Civile, il Suem di Pieve di Cadore, oltre a tre unità cinofile. L’equipe medica e il tecnico dell’elisoccorso Fvg hanno perlustrato la zona dall’alto e individuato subito alla base del canale le giacche dei due travolti, entrambi parzialmente disseppelliti. La valanga staccatasi a quota 2300 metri, li ha portati circa 600 metri più sotto rispetto al punto di distacco. Sono sbarcati in hovering che li hanno raggiunti e disseppelliti del tutto, non potendo far altro che constatarne il decesso. Le salme sono state recuperate dall’elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici della stazione di Cave del Predil e trasportate a valle. Sul posto anche la Guardia di Finanza.

Il terzo sciatore è stato recuperato successivamente con una verricellata dall’elisoccorso regionale.