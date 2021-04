Superbonus110%: il primo e unico evento digitale organizzato da Udine e Gorizia Fiere

UDINE – Dovete ristrutturare casa? Volete sostituire la caldaia o rinnovare gli infissi? Siete interessati a fare il cappotto per l’isolamento dell’abitazione? Ottenere il super bonus 110% potrebbe essere possibile anche per voi. Aziende, professionisti, assicurazioni e banche vi rispondono con un vostro click. Udine e Gorizia Fiere, infatti, organizza il primo e unico evento digitale dedicato al Superbonus110%: da giovedì 15 a sabato 17 aprile (dalle 10 alle 18) sarà online a disposizione gratuita di tutti, mettendo a fuoco le misure di incentivazione introdotte dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 e che puntano a rendere più efficienti (Ecobonus) e più sicure (Sismabonus) le abitazioni.

L’evento digitale creato dalla Fiera si muove all’interno del sito www.fierasuperbonus110.casamoderna.it che consente gratuitamente al visitatore registrato di muoversi con facilità all’interno delle diverse voci di interesse, di conoscere e fare domande alle aziende i cui prodotti e servizi rientrano nei benefici fiscali, ai professionisti che spiegheranno gli aspetti tecnici e di fattibilità e quelli finanziari legati alla cessione del credito.

Tre giornate ricche di appuntamenti live e incontri one-to-one per capire come accedere e come utilizzare al meglio e nel modo corretto l’opportunità messa in campo dal SuperBonus.

Molte opportunità in un solo click: attraverso il sito, aziende, professionisti del settore edile, finanziario e assicurativo, associazioni di categoria e istituzioni accolgono il visitatore rispondendo alle sue domande. Nell’orario di svolgimento dell’evento (10 – 18) il visitatore può collegarsi al telefono, via email o in chat in diretta durante i giorni dell’evento o fissare un appuntamento secondo le sue preferenze e disponibilità.

Ci sono 13 webinar in programma, realizzati con il supporto di istituzioni, sponsor tecnici come Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Confartigianato Imprese Udine, Intesa San Paolo, InfoCamere, Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Ingegneri di Udine, ma anche di Aziende e Associazioni di categoria per garantirre la qualità delle risposte operative sui temi più ricorrenti in riferimento all’incentivo fiscale. I webinar serviranno a far capire meglio cos’è il Superbonus, che impatto ha sulle imprese artigiane del FVG, i pro e contro della misura, come non perdersi nella burocrazia, come si muove la filiera coinvolta nell’intervento…

Al webinar di apertura, online giovedì 15 aprile, dalle 11 alle 11.45, su quali sono le Ricadute economiche e ambientali del SuperBonus 110% e quali sono i vantaggi per cittadini e imprese, intervengono Lucio Gomiero, Amministratore Unico Udine e Gorizia Fiere, Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Francesca Nieddu, Direttrice Area Fvg Banca Intesa San Paolo, Daniele Cuciz, Consigliere Delegato di Confartigianato Servizi FVG Srl e Giuseppe Liotta, Presidente &Co energie condivise.