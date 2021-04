Comune di Udine e Forze dell’ordine insieme per un ciclo di incontri sulla sicurezza

UDINE – Informare i cittadini per aumentarne la consapevolezza e migliorare la capacità di prevenire e fronteggiare le situazioni di rischio: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dal Corpo di Polizia Locale di Udine in sinergia con la Questura, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

Vista l’impossibilità di organizzare eventi in presenza le attività saranno realizzate nella modalità del video-incontro in diretta, con l’obiettivo di garantire continuità alle iniziative di prevenzione e dare un segnale di vicinanza ai cittadini anche (e soprattutto) in questo periodo difficile. Oltre a informare sui principali rischi presenti nel nostro territorio saranno offerte utili indicazioni sui comportamenti corretti da tenere nelle situazioni critiche.

I video-incontri avranno inizio alle 20.30 per una durata di circa un’ora; ci sarà la possibilità di raccogliere le domande dei partecipanti già in fase di iscrizione e in ogni caso nel corso della serata sarà possibile un’interazione tra relatore e partecipanti. L’iniziativa è parte del progetto “Udine Città Sicura”, finanziato dalle politiche di sicurezza della Regione, nell’ambito del quale sono già state realizzate nell’ultimo anno altre iniziative molto partecipate in tema di sicurezza e prevenzione (corsi di autodifesa femminile e sicurezza, formazione per insegnanti, genitori ed educatori, pagina Facebook Agente Lio).

È possibile iscriversi, possibilmente entro il giorno 24 aprile, compilando la scheda di iscrizione on-line presente sul sito internet del Comune oppure su www.irss.it/iscrizione-video-incontri-sicurezza-udine-2021. Agli iscritti saranno inviate le istruzioni per accedere alle singole sessioni on-line, in caso di esubero avranno priorità per la partecipazione le persone residenti a Udine.

“Desidero ringraziare la Regione e, in particolare, l’Assessore Roberti – ha commentato l’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani – per avere finanziato questa iniziativa che permette ai cittadini di interfacciarsi in maniera diretta con le forze di polizia che, in maniera coordinata, presidiano il nostro territorio tutelando la sicurezza delle persone per bene, e di essere messi in guardia su eventuali situazioni di rischio proteggendo così sé stessi e contribuendo a disincentivare eventuali attività illecite o criminali, a beneficio di tutta la nostra comunità”.

PROGRAMMA

27 aprile

La prevenzione di furti, raggiri, truffe

Comando Provinciale Carabinieri

06 maggio

Acquistare in sicurezza: come “difendersi” dalle vendite aggressive, telefoniche e porta a porta

Comando Provinciale Guardia di Finanza

13 maggio

La sicurezza in casa: prevenire gli infortuni e gestire l’emergenza

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

18 maggio

Sicuri in rete: prevenire le frodi informatiche

Polizia Postale di Udine

25 maggio

Il Codice Rosso: come difendersi da violenze e atti persecutori

Questura di Udine