Bolzonello (Pd): “É urgente un fondo per i danni da gelate”

FVG – “I recenti fenomeni atmosferici, con il susseguirsi di anomalie termiche e gelate tardive, hanno causato gravi danni per il comparto agricolo. È necessario quindi che la Regione intervenga urgentemente con un primo piano di supporto economico per sostenere le molte imprese che, già in difficoltà a causa della crisi generalizzata, ora si trovano con questa ulteriore tegola che vede i raccolti fortemente compromessi”.

A chiederlo in una nota è il consigliere regionale del Pd, Sergio Bolzonello che, attraverso un’interrogazione alla Giunta, sollecita un intervento della Regione per contrastare i danni delle recenti gelate notturne.

“Tra chi ha subito i danni maggiori – evidenzia il dem – si segnalano i frutteti di melo e pesco, ma danni importanti sono anche quelli che hanno colpito le colture orticole (come quella dell’asparago), mentre per la vite i danni sono stati meno impattanti e solo su varietà a germogliamento precoce”.

“Siamo certamente di fronte a un evento di carattere eccezionale che si inserisce in una congiuntura già complicata. Di questo

obbiamo tenerne conto tutti, a partire dalla Giunta alla quale – conclude Bolzonello – chiediamo di dare una celere risposta attraverso un necessario supporto economico alle imprese in difficoltà”.