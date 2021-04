Svelata l’immagine di Mittelfest 2021

CIVIDALE DEL FRIULI – Una nuova immagine per l’edizione 2021 intitolata Eredi e un nuovo sito online tradotto in 5 lingue. Mittelfest è pronto alla sfida della ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo e lo fa con una comunicazione completamente rinnovata: “si tratta di un passo importante che si innesta nel percorso di rifondazione del festival in cui stiamo investendo tutto il nostro impegno – spiega il presidente Roberto Corciulo – il Mittelfest deve essere piattaforma culturale locale e globale, regionale e internazionale al tempo stesso, con una grande riconoscibilità a partire proprio dall’immagine”.

L’iconografia scelta per la 30^ edizione, infatti, segna un cambio di passo con quelle precedenti perché nasce da una costruzione reale, manuale e materica. “L’immagine scaturisce dal significato che Mittelfest vuole dare alla parola Eredi – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini – non qualcosa di statico, non un punto di arrivo ma l’anello di una catena, un continuo di cui non si vede inizio o fine. Gli eredi sono fili che si intrecciano fino a creare un gomitolo, sono storie che si ingarbugliano, si legano, si intrecciano e non si fermano”.

Su questa idea, lo studio Quadrato di Udine ha costruito e poi fotografato una scultura in carta dipinta, ispirandosi allo storico logo di Mittelfest ideato da Ferruccio Montanari, creando un oggetto fisico con dimensioni e volumi reali. “Dopo oltre un anno di pandemia che ci tiene tutti a distanza – sottolinea Pedini – volevamo un’immagine tridimensionale che uscisse dalla pagina, che si potesse quasi toccare, che rimanesse impressa per i 30 anni di Mittelfest”.

Il sito mittelfest.org, realizzato sempre da Quadrato, è già online in 5 lingue: oltre all’italiano, anche inglese, tedesco, sloveno e friulano. Al suo interno è navigabile l’archivio di tutte le edizioni di Mittelfest, un emozionante viaggio nel tempo attraverso i cartelloni che hanno caratterizzato ogni anno di Festival a partire dal 1991 con l’elenco degli oltre mille spettacoli andati in scena.

Il sito conterrà il programma completo della rassegna MittelYoung (24-27 giugno) e quello di Mittelfest Eredi (27 agosto – 5 settembre) che saranno svelati durante la consueta presentazione nazionale organizzata in modalità online per il prossimo 27 maggio. Avrà anche una sezione dedicata a Mittelland, il progetto multidisciplinare che intende valorizzare la vocazione turistica del territorio di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre.