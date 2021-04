Sono 1.311 le firme raccolte dal Comitato per il “No” al centro rifiuti nel quartiere Di Giusto

UDINE – Una delegazione del “Comitato per il No al centro rifiuti nel quartiere Di Giusto” si è recata questa mattina a Palazzo D’Aronco per depositare le 1.311 sottoscrizioni di cittadini, che hanno espresso la loro contrarietà alla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare una Mega Piazzola Ecologica in via Zilli (strada comunale di Bariglaria).

“L’opera sorgerebbe lungo la ciclabile, toglierebbe “l’ossigeno” alle decine di orti presenti sul lungo Ledra, davanti a un’abitazione, a ridosso di un’area vincolata dal punto di vista paesaggistico, dietro il campo di calcio dei pulcini del San Gottardo e a poche decine di metri dai condomini di via Zilli e via Gastone Valente”, si legge in una nota.

“Se la raccolta firme non sarà sufficiente – continua il Comitato – inizieremo una battaglia legale e se ancora ciò non sarà sufficiente, adotteremo tutti gli strumenti di resistenza legale per ritardare i lavori”.

Il “Comitato per il No al centro rifiuti nel quartiere Di Giusto” chiederà ora un incontro ai referenti del Comitato sorto a San Gottardo quando si ipotizzò la realizzazione dello stesso Centro Rifiuti in viale Forze Armate. L’intenzione è quella di unire gli sforzi con il Comitato di San Gottardo e anche con quello per la soppressione dei passaggi a livello, al fine di arrivare ad una proposta comune che riguardi l’intera Udine est, da sottoporre all’amministrazione comunale.