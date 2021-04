Arriva la seconda edizione della Timent Run

LATISANA – Novità in vista per la seconda edizione della Timent Run, che la città di Latisana ospiterà domenica 9 maggio.

La prima è che la manifestazione podistica di 10 km sarà parte di un vero e proprio weekend dello sport che coinvolgerà Latisana in varie attività, a cominciare dal Timent XC-Crossriver, prova nazionale di mountain bike che si svolgerà al sabato. In due giorni sarà quindi presente il meglio sia delle ruote grasse che del podismo, ma al contempo si svolgeranno anche altre prove, dal torneo di tennistavolo a quello di pallavolo.

La seconda novità riguarda il nuovo scatto del prezzo delle iscrizioni, che dal 6 aprile sono passate a 13 euro, prezzo che sarà valido fino al 5 maggio, data di chiusura improrogabile delle adesioni. Non ci si potrà quindi iscrivere sul posto, in osservanza alle disposizioni Covid-19 in vigore. Per i gruppi formati da un minimo di 8 atleti il costo è di 12 euro cadauno.

La gara, sulla distanza classica dei 10 km, prenderà il via alle 9:30 da Piazza Indipendenza, teatro anche dell’arrivo. Sempre in relazione ai protocolli in vigore, i concorrenti appena arrivati dovranno defluire lungo un percorso obbligato, dove riceveranno una mascherina da indossare subito e un asciugamano monouso, il pacchetto del ristoro e potranno riconsegnare il chip. Lungo il percorso, poco prima della metà gara, è fissato un altro ristoro idrico. Premi per i primi 5 atleti assoluti e 3 di categoria, uomini e donne. Obiettivo dell’organizzazione, pur in un periodo ancora difficile per l’allestimento di prove podistiche, è andare ben oltre il numero di presenze dello scorso anno.

Per informazioni: www.athleticapicilia.it | apicilia@gmail.com |