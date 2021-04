Arriva a Udine “L’Alveare che dice sì!”

UDINE – Combinando tecnologia e agricoltura sostenibile, L’Alveare che dice sì! è il progetto che, dopo il grande successo ottenuto in Francia, dove è nato nel 2011, intende portare anche in Italia il nuovo modo per fare la spesa. Tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, produttori locali e consumatori si uniscono per sostenere il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero del territorio. Il progetto, che ha già conquistato i consumatori di Torino, Milano, Roma e tante province italiane, arriva ufficialmente anche a Udine con il suo primo Alveare.

IL PRIMO IN FVG – Il primo ad aprire i battenti, con quasi già 300 iscritti sulla piattaforma, sarà quello di Udine da Mamm Pane, in via Bersaglio 1. La prima vendita online settimanale si aprirà mercoledì 14 aprile e si chiuderà lunedì 19 aprile alle 24 con la distribuzione delle spese mercoledì 21 aprile dalle 18.30 alle 19.30 da MAMM Pane. L’iscrizione è gratuita e può essere fatta qui: https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/13307

COME FUNZIONA – Il meccanismo è semplice ma allo stesso tempo innovativo. I consumatori interessati si registrano sul sito www.alvearechedicesi.it per fare la spesa online, acquistando i prodotti che si desiderano (frutta, verdura, carne, miele, formaggi, vino, ecc.) messi in vendita dai produttori locali che fanno parte del network. Una volta a settimana viene organizzata la distribuzione nell’ “Alveare” di zona: un bar, un ristorante, un’associazione del territorio che mette a disposizione i propri spazi trasformandosi così in una sorta di piccolo mercato effimero. Il momento di ritiro della spesa si trasforma in un’occasione di relazione, contatto diretto e momento di convivialità dove i produttori possono far conoscere il loro lavoro e la loro realtà. Il gestore dell’Alveare si occupa non solo di pianificare la consegna dei prodotti ma organizza eventi, aperitivi e visite guidate nelle aziende agricole dei produttori per creare un vero network di relazione e conoscenza.

I PRODUTTORI – A partire dal 14 aprile, i membri dell’Alveare potranno fare la spesa online e, settimanalmente, “stringere la mano” ai loro produttori: Mamm Pane, L’Orto Felice, Risveglio Natura, Nadalutti Renzo, Le uova di Cocò, Azienda agricola Pividori, La Pasta Fresca, Azienda Agricola Manig, Allevamento Limousine di Bergamasco Sandro, L’Oro della Benecija, Società Agricola Calligaris Francesco, Agroittica Friulana, Là di Cjastelan, Azienda agricola Uccelins, Villa Chazil, Apicoltura Cedarmas e molti altri. Federica e i produttori dell’Alveare nascente si presenteranno consegnando la spesa ai nuovi membri della comunità. In questo momento difficile di pandemia, l’inaugurazione (chiamata Alveritivo) sarà rimandata a quando si potrà nuovamente stare insieme, così come le presenze dei produttori alla distribuzione saranno ridotte per rispettare le norme di sicurezza anti Covid19. Ma non mancano le idee per far conoscere, in modo alternativo, i produttori e i loro prodotti. Chi non potrà ritirare la propria spesa settimanale potrà richiedere la consegna a domicilio nella zona di Udine e dintorni, previo accordo con il gestore. A breve ci sarà anche la possibilità di contribuire, attraverso la “Spesa sospesa”, al sostegno delle persone più in difficoltà in questo periodo di pandemia.

Facebook | Instagram