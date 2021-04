10mila bottiglie acciaio per una Pa “plastic-free”

FVG – “Se non elimini la plastica ti mangi l’unico pianeta che hai” è la frase riportata sulle oltre 10 mila bottiglie di acciaio che verranno distribuite a breve dall’assessorato alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile. Lo rende noto l’assessore Fabio Scoccimarro spiegando che si tratta di un’iniziativa per sensibilizzare “in primis l’amministrazione pubblica su un tema importante come quello del corretto utilizzo e smaltimento della plastica”.

“Nell’ultima manovra finanziaria abbiamo destinato risorse importanti alle iniziative ‘plastic free’ – ricorda l’esponente della Giunta -: 800 mila euro per le micro-imprese dei pubblici esercizi, 190mila euro agli enti pubblici, 100euro per le eco-feste, 100mila per il tifo pulito e 100mila euro per il progetto aMare Fvg. Ora tutti i dipendenti della Regione e le componenti politiche avranno a disposizione una di queste bottiglie così da contribuire a eliminare le monouso di plastica dagli uffici regionali”.

“La nostra politica è sempre stata quella di veicolare le buone pratiche con la pubblica amministrazione e dare l’esempio senza imporre decisioni dall’alto, né inventare nuove tasse che andrebbero solo a infierire su cittadini e imprese in un periodo storico drammatico. Dopo la distribuzione agli uffici regionali – conclude Scoccimarro – prevediamo di inviare le borracce in acciaio anche a scuole e associazioni che si sono spese per attività di pulizia di spiagge e boschi della nostra regione”.