Disposta l’autopsia sulla vittima del terribile incidente di Mortegliano

Il Pubblico Ministero della Procura di Udine, dottoressa Lucia Terzariol, titolare del relativo procedimento penale, ha disposto per martedì 13 aprile l’autopsia sulla salma di Ermanno Germano, il quarantacinquenne di Flumignano (avrebbe compiuto 46 anni l’indomani della tragedia) deceduto in un terribile incidente lo scorso primo aprile lungo la Provinciale 78, a Mortegliano: l’automobilista che lo ha travolto, indagata per omicidio stradale, sta ancora lottando tra la vita e la morte nella struttura complessa Grandi Ustionati dell’ospedale di Genova, dov’è stata trasferita (dal nosocomio di Padova) in seguito alle gravissimi ustioni subite per l’incendio scoppiato nella sua vettura a seguito dello scontro.

Com’è tristemente noto, poco dopo le 19 del primo aprile Germano, tecnico agrario, che lascia nel dolore e nella disperazione la moglie Sandra, la figlia Kristal di soli dieci anni e tre fratelli, uno dei quali gemello, stava procedendo su via Talmassons, tratto della Sp 78, proveniente dal centro di Mortegliano in sella alla sua Ducati Monster quando, all’intersezione con via Comor, la cinquantanovenne automoblista, che procedeva nella direzione opposta della Provinciale alla guida di una Toyota Yaris, per cause che dovranno essere vagliate dagli inquirenti e dell’inchiesta, ha svoltato a sinistra per immettersi appunto in via Comor mancando la precedenza e tagliandogli la strada. L’impatto è stato inevitabile e devastante: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato lesioni gravissime che non gli hanno lasciato scampo, è morto sul colpo. La macchina ha preso fuoco e, nonostante il conducente di una betoniera di passaggio sia riuscito a spegnere le fiamme utilizzando l’acqua della cisterna, la donna ha riportato ustioni di terzo grado in varie parti del corpo.

Il Sostituto Procuratore, che aveva già convalidato il sequestro dei mezzi, affiderà la perizia autoptica al medico legale Lorenzo Desinan: l’incarico al consulente tecnico sarà conferito come detto martedì, alle 9, negli uffici della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, con esame che inizierà a seguire. Alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale dott. Enrico Ciccarelli, come consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini cui i familiari della vittima si sono affidati per essere assistiti e per ottenere giustizia, attraverso il responsabile della sede di Udine, Armando Zamparo.

Dopo la conclusione dell’accertamento tecnico, la magistratura darà il nulla osta e i congiunti di Ermanno Germano potranno finalmente fissare la data dei funerali del loro caro.