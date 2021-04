Chiuso tratto Latisana-Portogruaro a causa di un incidente

LATISANA – Un grave incidente accaduto alle 9 di oggi – giovedì 8 aprile – ha richiesto la chiusura del tratto autostradale fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti verificatosi lungo il tratto a tre corsie poco dopo il ponte sul fiume Tagliamento.

Al momento dello scontro erano stati segnalati rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile a causa dell’afflusso di autoarticolati come spesso accade nelle giornate di martedì e di mercoledì. Sul posto è presente il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e l’Elisoccorso. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia.