Rissa in via Vittorio Veneto: i carabinieri denunciato sette persone

UDINE – Rissa tra pakistani in via Vittorio Veneto: i carabinieri hanno identificato e denunciato i sette responsabili. Alla fine dello scorso mese di marzo, i militari della sezione radiomobile, a conclusione di un’articolata attività investigativa diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno denunciato, in stato di libertà, i responsabili.

I fatti risalgono al pomeriggio del 25 febbraio. I militari sono intervenuti nella centrale via cittadina a seguito di numerose chiamate di cittadini allarmati. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, tutte le persone coinvolte si erano già allontanate. Alcuni minuti dopo, in piazza Primo Maggio è stato identificato un ventisettenne cittadino pakistano che, ferito alla testa, lamentava di essere stato vittima di una violenta aggressione verificatasi proprio in via Vittorio Veneto.

Dopo la pubblicazione di due filmati, postati on-line su vari social da alcuni testimoni oculari, i militari dell’Arma hanno provveduto ad acquisire i file video di interesse. Ascoltate tutte le persone informate sui fatti e raccolte alcuni elementi utili alle indagini, è emerso che non era trattato di una rissa ma di due distinte aggressioni ai danni del ventisettenne Pakistano e di un venticinquenne suo connazionale, entrambi selvaggiamente picchiati da altri sette connazionali, loro coetanei.

Sui motivi della duplice e violenta aggressione, i carabinieri stanno tuttora indagando, ma si ritiene siano da ricercare nella volontà di alcuni soggetti di assumere il controllo delle maggiori piazze di spaccio di sostanze stupefacenti presenti in città e gestite quasi per la totalità da soggetti extracomunitari. La posizione dei sette aggressori, tutti identificati e denunciati a piede libero, sono tuttora al vaglio del Sostituto Procuratore, della Procura della Repubblica di Udine, Barbara Loffredo.