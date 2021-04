OWW Udine: è finale di Coppa Italia contro Napoli!

CERVIA – Non finisce di stupire l’Old Wild West Udine che annichilisce la Givova Scafati per 72 a 51 e si guadagna la finale della Coppa Italia di Lega. La formazione di coach Boniciolli, contro una delle squadre di maggior talento dell’intera A2, ha disputato una partita difensivamente perfetta, “riempiendo” l’area e pressando aggressivamente i tiratori dei campani, tant’è che Jackson, una sentenza nella semifinale con Torino, è rimasto a secco con 0/6 al tiro.

In attacco i bianconeri hanno giocato con grande scioltezza, trovando punti da ben 11 giocatori diversi, con una nota di merito a Nana Foulland: il centro americano è stato il top-scorer della gara con 15 punti (in soli 24′) ed è stato un fattore decisivo sotto canestro. Tra i bianconeri da segnalare anche un’altra prova positiva per il giovane playmaker Schina, sicuro nella costruzione del gioco e chirurgico al tiro (10 punti con 2/2 al tiro sia da 2 che da 3 punti).

Il break decisivo dell’incontro è avvenuto già nel secondo quarto di gioco, proprio con Schina in campo. I friulani nella circostanza hanno segnato la bellezza di 30 punti (contro i 12 di Scafati) con un canestro di Pellegrino e due bombe di Johnson ad aprire la strada. Scafati, che nel frattempo aveva perso il playmaker Marino per un infortunio al piede, non è più riuscita a rientrare in partita ed è sembrata frastornata, forse pagando lo sforzo fisico e psicologico della sera precedente per piegare Torino.

Dopo avere raggiunto il +31 a seguito di una tripla di Giuri (70-39), coach Boniciolli ha dato minuti importanti anche ai giovani Spangaro (che ha avuto anche la soddisfazione di un tap-in vincente) e Agbara, facendo rifiatare alcuni dei “senatori” per la finale di domenica contro la Napoli di coach Sacripanti. Palla a due alle ore 18.30; servirà un’altra impresa, ma già esserci è una vittoria per la società del presidente Pedone.

APU OLD WILD WEST UDINE – GIVOVA SCAFATI 72-51 (16-13, 46-25, 58-37)

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 8 punti, Deangeli 3, Spangaro 2, Schina 10, Antonutti 2, Mobio 5, Agbara, Foulland 15, Giuri 14, Nobile 5, Pellegrino 4, Italiano 4. All. Matteo Boniciolli.

GIVOVA SCAFATI: Musso 3, Dincic 9, Palumbo 8, Jackson, Marino, Thomas 13, Rossato, Sergio 8, Benvenuti 4, Cucci 6. All. Alessandro Finelli.