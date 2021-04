L’OWW batte Forlì e si regala le semifinali di Coppa

CERVIA – L’Old Wild West Udine batte per 67 a 62 l’Unieuro Forlì e, per la prima volta nella sua storia, approda alle semifinali della Coppa Italia di Lega.

I friulani rendono “pan per focaccia” ai romagnoli che, in Supercoppa, avevano vinto per 76-70 su i bianconeri grazie ad una rimonta concretizzatasi nell’ultimo quarto di gioco. A Cervia, invece, i giocatori di Boniciolli sono rimasti a lungo in vantaggio, ma hanno subito un break importante nell’ultima frazione di gioco. Un black-out in attacco di Udine e la ritrovata vena realizzativa di Rush e Giacchetti hanno provocato il break di 14 a 2 che ha mandato sul +8 (58-50) la squadra di Dell’Angello quando mancavano solo 5′ da giocare.

L’inerzia della partita, che sembrava presagire un altro successo dell’Unieuro, è stata prima interrotta da una tripla di Johnson, sempre presente nei finali di partita dei friulani, e poi invertita per merito di Schina che, prima ha segnato dalla media e poi ha infilato una tripla allo scadere dei 24” che è valsa il -1 (62-61). Ci hanno pensato poi Foulland da sotto e Johnson ai liberi a perfezionare il sorpasso che vale la semifinale con la fortissima Scafati che ha superato Torino. L’appuntamento è per sabato alle ore 20.45.

UNIEURO FORLI’ – APU OLD WILD WEST UDINE 62-67 (11-15, 25-29, 44-48)

UNIEURO FORLI’: Rush 14 punti, Giachetti 11, Campori 4, Natali 5, Bolpin 7, Landi 6, Dilas 2, Zambianchi ne, Ndour ne, Rodriguez, Bruttini 8, Roderick 5. All. Dell’Agnello.

APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 15, Deangeli 2, Spangaro, Schina 9, Antonutti 7, Mobio 11, Agbara ne, Foulland 13, Giuri 5, Nobile 5, Pellegrino, Italiano. All. Boniciolli.