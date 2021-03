Covid, Shaurli: “Fedriga pensi alle riaperture delle scuole”

FVG – “La prima e più urgente riapertura che dovrebbe stare a cuore al presidente Fedriga è quella delle scuole, su cui non dice parola. Segua la linea data dal presidente Draghi che invece su questo è stato chiarissimo, evidenziando l’importanza della scuola e indicando la priorità della riapertura almeno delle primarie e dell’infanzia. Ascolti l’appello delle famiglie, delle donne, alle prese con situazioni pesantissime da gestire. Si preoccupi di ragazzi che stanno perdendo in formazione e socializzazione. Lavori per riaprire le scuole e non chiuderle più, programmando screening anti Covid continuo per i ragazzi , provvedendo a trasporti adeguati, mettendo la scuola davvero in sicurezza”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha auspicato di “andare verso una stagione di riaperture”.

“Fedriga non cerchi il solito facile consenso – sottolinea Shaurli – tutti sappiamo che i cittadini sono stanchi delle restrizioni e interi settori dell’economia sono in grande affanno. Eviti almeno di dirci quali sono le attività pericolose e quali no sulla base di ‘impressioni’ personali che lasciano il tempo che trovano, danno messaggi incoerenti e hanno già provocato diversi danni”.