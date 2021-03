Anche in Fvg si festeggia il sommo poeta Dante Alighieri

FVG – Oggi prende corpo anche in Friuli Venezia Giulia il “Dantedi” con una serie di iniziative volte a ricordare il Sommo Poeta. La Regione, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha voluto promuovere gli eventi che si svolgeranno sul nostro territorio il 25 marzo.

Le iniziative in programma sono: “Al suon de la sua voce, viaggio sonoro nella Divina Commedia” organizzato dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine; “Vien dietro a me…” un viaggio nella Divina Commedia attraverso i luoghi di Trieste de Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; “Tutte quelle vive luci. Dante, l’esperienza feroce e il sentimento acuto del nostro destino” realizzato dal Centro Cultura Pordenone e dalla Fondazione Villa De Claricini Dornpacher; “D’ante litteram. Lettura dei canti 3, 5 e 26 dell’Inferno” organizzato da CSS Teatro stabile di Innovazione del FVG – Prospettiva T in collaborazione con la Biblioteca Civica Vincenzo Joppi, Udine, la Fondazione Pierluigi Cappello, Fondazione Friuli e Teatro nei luoghi; “#ioleggoDante – Forchette vs biscotti” del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia; “Reading Atelier Dante” realizzato dalla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe; “Il mio amico Dante. Una lezione speciale con Geronimo Stilton!” organizzato da Pordenonelegge; Seminario on line “I conterranei di Dante nella terra di Gemona” realizzato dal Comune di Gemona, Parrocchia di Gemona, Ufficio IAT – Pro Loco e Civica Biblioteca Gemonese; “Fake Dante. Gli Steal Novo in prova al Teatro Miela. Intervista alla band del Teatro Miela Trieste, Teatro la Contrada Trieste, Artisti Associati Gorizia, C.S.S. Udine.

A Villa De Claricini Dornpacher sono in programma anche tre mostre che si apriranno il 25 marzo: “Dante in Cartolina” esposizione di 250 cartoline storiche ispirate a Dante; “Dante in Miniatura” mostra di miniature contemporanee di Massimo Saccon; “Dante in Sculture” 21 artisti contemporanei espongono opere inedite nei giardini della Villa. A questi si aggiungono gli eventi organizzati dal MiC (https://www.fvg.beniculturali .it/it/268/danted): “Dantedì in Asgo” all’Archivio di Stato di Gorizia; “Mi ritrovai per una selva oscura” all’Archivio di Stato di Pordenone; “Dantedì” all’Archivio di Stato di Trieste; “Dante Alighieri – Venezia MDCCLXXXIV” all’Archivio di Stato di Udine; Dantedì alla Biblioteca Statatale Isontina di Gorizia; “Con Dante a NordEst” alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste; “Aspettando il Dantedì: le #gemmeCAPITALI” al MAN di Aquileia; “E quando il dente longobardo morse/ la Santa Chiesa, sotto le sue ali/ Carlo Magno, vincendo, la soccorse (Divina Commedia, Paradiso, canto VI)” al MAN di Cividale del Friuli; “La Divina Commedia – Paradiso Canto XXXI” al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste; “Dante 700. Il mito del poeta da Trieste a Ravenna” organizzato dal Segretariato regionale Ministero della cultura FVG, Società di Minerva e Archivio di stato di Trieste.